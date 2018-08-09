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Шымкент
Больше всего шымкентцы недовольны работой общественного транспорта
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Гость 09 Августа 2018 в 15:33:51
В Шымкенте прошла акция «Пожалуйтесь на нашу работу». Так акимат третьего мегаполиса страны решил выявить наиболее проблемные точки в работе акимата и города.
По итогам опроса будет составлена своеобразная дорожная карта – план действия акимата, направленные на решение проблем, о которых говорили в своих обращениях горожане.



Отметим, по итогам опроса, больше всего жалоб – 2074 связано с работой общественного транспорта и ремонтом и строительством дорог. Горожане жаловались на несоблюдение графиков, нехватку автобусов, некачественное обслуживание и полное отсутствие маршрутов в тех или иных районах города.

Еще одна проблема – отсутствие остановочных карманов и павильонов. Жители также обращали внимание на проблемные участки на городских трассах.

А также просили проложить гравийку или асфальт.

Второе место за сферой жилищно-коммунального хозяйства — 1995 жалоб. Вопросы горожан касались как полного отсутствия коммунальных благ, так и благоустройства дворовых территорий и вывоза мусора.

Третье место за МПС – 1328 жалоб. Горожане отмечали как некачественное обслуживание, так и нежелание выполнять свои прямые обязанности сотрудниками полиции.

Сфера земельных отношений также волнует горожан. 180 вопросов связаны с выделением земельных участков и их дальнейшим узакониванием., а также с размерами компенсаций за земли изымаемые под госнужды.

Вопросы строительства школ и детских садов также актуальны – 218 обращений.

106 жалоб связано с поборами в школах и детских садах. Практически столько же с некачественным обслуживание в поликлиниках и больницах города.

К слову, всего в ходе опроса было получено около 10 000 ответов. Опрос проходил как офлайн так и онлайн. И хотя, срок акции был ограничен – до 4 августа, в аккаунты акимата в социальных сетях продолжают поступать вопросы и жалобы от горожан.

https://otyrar.kz
Комментарии, по рейтингу, по дате
  Kukaracha 09.08.2018 в 16:37:15   # 688989
Лично я, больше всего недоволен выхлопами общественного и габаритного транспорта в городе.
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  едридмадрид 09.08.2018 в 16:54:04   # 688990
Цитата: Kukaracha от 09.08.2018 16:37:15
Лично я, больше всего недоволен выхлопами общественного и габаритного транспорта в городе.


согласен, автобусы и всякие доисторические камазы - это кошмар нашего городка

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  realist 09.08.2018 в 17:29:52   # 688992
ЖКХ!!!)))
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  Маке0912 09.08.2018 в 17:57:32   # 689003
Плюс ещё платные стоянки. Где нет знаков .
Зашёл куда нибудь на 5-7 минут 100тенге.
И вдень по несколько раз.
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  alpha_portal 10.08.2018 в 00:15:21   # 689031
Технично так акцию провели. Больше всего уверен, что про нее никтт не знал...
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