Больше всего шымкентцы недовольны работой общественного транспорта

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Гость 09 Августа 2018 в 15:33:51
По итогам опроса будет составлена своеобразная дорожная карта – план действия акимата, направленные на решение проблем, о которых говорили в своих обращениях горожане.
Отметим, по итогам опроса, больше всего жалоб – 2074 связано с работой общественного транспорта и ремонтом и строительством дорог. Горожане жаловались на несоблюдение графиков, нехватку автобусов, некачественное обслуживание и полное отсутствие маршрутов в тех или иных районах города.
Еще одна проблема – отсутствие остановочных карманов и павильонов. Жители также обращали внимание на проблемные участки на городских трассах.
А также просили проложить гравийку или асфальт.
Второе место за сферой жилищно-коммунального хозяйства — 1995 жалоб. Вопросы горожан касались как полного отсутствия коммунальных благ, так и благоустройства дворовых территорий и вывоза мусора.
Третье место за МПС – 1328 жалоб. Горожане отмечали как некачественное обслуживание, так и нежелание выполнять свои прямые обязанности сотрудниками полиции.
Сфера земельных отношений также волнует горожан. 180 вопросов связаны с выделением земельных участков и их дальнейшим узакониванием., а также с размерами компенсаций за земли изымаемые под госнужды.
Вопросы строительства школ и детских садов также актуальны – 218 обращений.
106 жалоб связано с поборами в школах и детских садах. Практически столько же с некачественным обслуживание в поликлиниках и больницах города.
К слову, всего в ходе опроса было получено около 10 000 ответов. Опрос проходил как офлайн так и онлайн. И хотя, срок акции был ограничен – до 4 августа, в аккаунты акимата в социальных сетях продолжают поступать вопросы и жалобы от горожан.
https://otyrar.kz
Комментарии, по рейтингу, по дате
едридмадрид 09.08.2018 в 16:54:04 # 688990
Цитата: Kukaracha от 09.08.2018 16:37:15
Лично я, больше всего недоволен выхлопами общественного и габаритного транспорта в городе.
Лично я, больше всего недоволен выхлопами общественного и габаритного транспорта в городе.
согласен, автобусы и всякие доисторические камазы - это кошмар нашего городка
Зашёл куда нибудь на 5-7 минут 100тенге.
И вдень по несколько раз.
alpha_portal 10.08.2018 в 00:15:21 # 689031