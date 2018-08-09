Вход

 
2 суток    Неделя   1/2месяца    Месяц    Квартал
Шымкент
Стала известна дата выборов депутатов сената от Шымкента
Печать: Шрифт: Абв Абв Абв
едридмадрид 09 Августа 2018 в 19:08:55
О назначении выборов депутатов Сената Парламента Республики Казахстан от города Шымкента

В соответствии с подпунктом 2) статьи 44, пунктом 2 статьи 50 Конституции Республики Казахстан, подпунктом 2) пункта 1 статьи 69, статьей 129 Конституционного закона Республики Казахстан от 28 сентября 1995 года «О выборах в Республике Казахстан» и Указом Президента Республики Казахстан от 19 июня 2018 года №702 «О некоторых вопросах административно-территориального устройства Республики Казахстан» ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Назначить на 5 октября 2018 года выборы депутатов Сената Парламента Республики Казахстан от города Шымкента.

2. Установить, что проведение голосования, установление итогов выборов и определение срока полномочий депутатов Сената Парламента Республики Казахстан осуществляются в соответствии со статьей 129 Конституционного закона Республики Казахстан «О выборах в Республике Казахстан».

3. Правительству Республики Казахстан, акиму города Шымкента принять меры по организационному, материально-техническому и финансовому обеспечению выборов депутатов Сената Парламента Республики Казахстан от города Шымкента.

4. Настоящий Указ вводится в действие со дня первого официального опубликования.

Президент Республики Казахстан

Н.Назарбаев

http://www.akorda.kz/ru/legal_acts/decrees/o-naznachenii-vyborov-deputatov-senata-parlamenta-respubliki-kazahstan-ot-goroda-shymkenta
Комментарии, по рейтингу, по дате
  ss720 10.08.2018 в 10:02:31   # 689062
бла бла бла
поощрить | покарать
Добавить сообщение
Чтобы добавлять комментарии зарeгиcтрирyйтeсь