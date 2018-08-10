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Шымкент
С карты исчезнут Сайрам-Угамские вершины
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danilov 10 Августа 2018 в 09:33:55
Рощина, Кергелы-Узловая и Студентов

Комментарии, по рейтингу, по дате
  Aлекс 10.08.2018 в 09:51:52   # 689059
Ономасты до гор добрались. Такими темпами скоро ономасты начнут парады проводить
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