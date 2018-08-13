42-летняя выпускница "Болашака" возглавила управление образования Шымкента⠀

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danilov 13 Августа 2018 в 16:07:18
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Акерке Абылайхан родилась в 1976 году в селе Аркат ВКО. После окончания школы решила пойти по стопам родителей-учителей и поступила в Семипалатинский педагогический институт имени Ш. Кудайбергенова, который окончила в 1997 году по специальности "учитель биологии и химии". Затем продолжила свое образование в КазНУ имени аль-Фараби, а после - в Техническом университете Хемниц в Германии.⠀
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Имеет ученые степени: доктор PhD - кандидат химических наук, доктор философии и доктор PhD - доктор естественных наук по германской системе. Имеет целый ряд государственных и международных наград - от почетной грамоты МОН РК и нагрудного знака "Почетный работник образования Республики Казахстан" до почетных грамот Министерства высшего образования Афганистана, исполнительного комитета СНГ по проектам в области образования, медаль ШОС.⠀
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Свободно владеет казахским, русским, английским и немецким языками.⠀
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🗞 tengrinews.kz⠀
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