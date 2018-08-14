Главу Экибастуза назначили заместителем акима Туркестанской области

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едридмадрид 14 Августа 2018 в 10:44:56
"Глава региона Жансеит Туймебаев представил нового заместителя перед активом области, пожелав успехов на данной должности. В свою очередь Кайрат Нукенов поблагодарил акима области за оказанное доверие", – сообщили в пресс-службе акима города Экибастуза Павлодарской области.
С апреля 2016 года Кайрат Нукенов занимал должность акима Экибастуза.
Нукенов Кайрат Темиршотович родился 15 сентября 1970 года в селе Захаровка Железинского района Павлодарской области. Окончив Железинскую среднюю школу в 1987 году, начал трудовую деятельность в качестве рабочего животноводческого комплекса совхоза "Железинский", сообщили в администрации Экибастуза.
С 1988 по 1990 год отслужил в армии. После службы работал экспедитором в хозрасчётном молодёжном объединении "Трестжилстрой". С 1992 года занимал руководящие должности в коммерческих структурах. В 2002 году окончил Сибирскую государственную автомобильно-дорожную академию в городе Омске по специальности "экономика и руководство на предприятии", в 2014 году – Омский государственный аграрный университет имени П. А. Столыпина по специальности "плодоовощеводство и виноградарство". С 2012 по 2013 год – аким Железинского района. В 2013 году – руководитель управления предпринимательства и торговли Павлодарской области. С июня 2014 года – аким города Аксу Павлодарской области.
https://informburo.kz/novosti/glavu-ekibastuza-naznachili-zamestitelem-akima-turkestanskoy-oblasti.html
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