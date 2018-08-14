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Шымкент
Генеральный план Шымкента вновь оказался непригодным для нового мегаполиса
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danilov 14 Августа 2018 в 17:48:00
Нужен новый план!

Комментарии, по рейтингу, по дате
  Джимбо 14.08.2018 в 19:56:38   # 689673
Шо опять!

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  romario 14.08.2018 в 20:05:54   # 689675
Старый план беспонтовый.
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  gliser 14.08.2018 в 20:09:21   # 689677
а потому, что теперь Шымкент мегаполис, и здание новой админисрации в другом конце города, всё же теперь в Туркистане. Следовательно здание новой администрации нужно делать в районе Чубарсу - поближе к Туркистану.
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  Skype 14.08.2018 в 20:14:53   # 689679
Кишлак мегаполисом не станет
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  AVConst 14.08.2018 в 20:17:27   # 689680
давно надо было этих старперов гнать с архитектуры, бессменно там сидят
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  Лысый 14.08.2018 в 20:23:16   # 689681
Шымгенплан оказался беспонтухой, срочно разводим новый.
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  Fotinij 14.08.2018 в 21:37:24   # 689703
Так. А сколько денежек потрачено из бюджета на этот план ? Не всем на машины хватило, раз новый нужен?
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  старик 14.08.2018 в 21:40:36   # 689705
Опять изымать земли на нужды города?
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