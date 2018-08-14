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Шымкент
Генеральный план Шымкента вновь оказался непригодным для нового мегаполиса
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danilov 14 Августа 2018 в 17:48:00
Нужен новый план!
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Джимбо
14.08.2018 в 19:56:38
# 689673
Шо опять!
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romario
14.08.2018 в 20:05:54
# 689675
Старый план беспонтовый.
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gliser
14.08.2018 в 20:09:21
# 689677
а потому, что теперь Шымкент мегаполис, и здание новой админисрации в другом конце города, всё же теперь в Туркистане. Следовательно здание новой администрации нужно делать в районе Чубарсу - поближе к Туркистану.
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Skype
14.08.2018 в 20:14:53
# 689679
Кишлак мегаполисом не станет
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AVConst
14.08.2018 в 20:17:27
# 689680
давно надо было этих старперов гнать с архитектуры, бессменно там сидят
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Лысый
14.08.2018 в 20:23:16
# 689681
Шымгенплан оказался беспонтухой, срочно разводим новый.
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Fotinij
14.08.2018 в 21:37:24
# 689703
Так. А сколько денежек потрачено из бюджета на этот план ? Не всем на машины хватило, раз новый нужен?
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старик
14.08.2018 в 21:40:36
# 689705
Опять изымать земли на нужды города?
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