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Шымкент
Военные летчики Казахстана заняли первое место на соревнованиях "Авиадартс
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danilov 16 Августа 2018 в 15:46:10
Комментарии, по рейтингу, по дате
  Проданко 16.08.2018 в 16:00:11   # 690075
Мужики
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  NZN 16.08.2018 в 16:05:28   # 690078
Большой опыт Молодцы
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  zhan1aman 16.08.2018 в 17:39:47   # 690096
красавчики
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  zhan1aman 16.08.2018 в 17:42:03   # 690097
небо под уверенным прикрытием
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