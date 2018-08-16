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Шымкент
Военные летчики Казахстана заняли первое место на соревнованиях "Авиадартс
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danilov 16 Августа 2018 в 15:46:10
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Проданко
16.08.2018 в 16:00:11
# 690075
Мужики
поощрить (1)
|
покарать
NZN
16.08.2018 в 16:05:28
# 690078
Большой опыт
Молодцы
поощрить
|
покарать
zhan1aman
16.08.2018 в 17:39:47
# 690096
красавчики
поощрить
|
покарать
zhan1aman
16.08.2018 в 17:42:03
# 690097
небо под уверенным прикрытием
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