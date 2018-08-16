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Шымкент
На месте снесенных незаконных построек возде Верхнего рынка кипит работа
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danilov 16 Августа 2018 в 15:48:26
Комментарии, по рейтингу, по дате
  Versus 16.08.2018 в 16:19:22   # 690081
Около магазина "Гарант" бы порядок навели понторезы, прям под носом акимата стоят....покажите как умеете? Или слабо?
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  Temka 16.08.2018 в 17:42:46   # 690099
Цитата: Versus от 16.08.2018 16:19:22
Около магазина "Гарант" бы порядок навели понторезы, прям под носом акимата стоят....покажите как умеете? Или слабо?
толку то...сколько там уже облав проводили...пофигу всем пару дней тишина, а потом опять хаос...
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  grandmaster 16.08.2018 в 17:48:51   # 690101
А что насчет подземного перехода, там эти "бутики" ох как мешают нормально ходить, особенно если идешь с сумками, их тоже убрать надо, базар везде
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