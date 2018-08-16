На месте снесенных незаконных построек возде Верхнего рынка кипит работа

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danilov 16 Августа 2018 в 15:48:26
Комментарии, по рейтингу, по дате
Цитата: Versus от 16.08.2018 16:19:22толку то...сколько там уже облав проводили...пофигу всем пару дней тишина, а потом опять хаос...
Около магазина "Гарант" бы порядок навели понторезы, прям под носом акимата стоят....покажите как умеете? Или слабо?
Около магазина "Гарант" бы порядок навели понторезы, прям под носом акимата стоят....покажите как умеете? Или слабо?
grandmaster 16.08.2018 в 17:48:51 # 690101