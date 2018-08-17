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Шымкент
На международной трассе Западный Китай - Западная Европа устанавливают пластиковые емкости с песком.
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danilov 17 Августа 2018 в 17:06:10
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  NZN 17.08.2018 в 17:17:24   # 690282
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  lokidogma 17.08.2018 в 17:51:11   # 690287
Песок будет уплотнен в емкости. Раз в 5 будет жеще чем вода, если не больше. Один фиг смерть. Это скорее чтоб люди не портили ограждения своими машинами и жизнью. А то деньги не на распил уйдет, а на ремонт ограждения. Непорядочек!!!
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