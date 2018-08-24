Шымкент ждут большие перемены в связи с обретением статуса города республиканского значения

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danilov 24 Августа 2018 в 16:04:57
Уже сегодня здесь реализуется несколько крупных проектов. В числе ключевых – строительство терминала аэропорта и здания железнодорожного вокзала. При этом строительство будет вестись за счет средств одной из авиакомпаний и АО «Казахстан темир жолы». И если сегодня шымкентский аэропорт в состоянии обслужить только 200 человек в час, то после строительства нового терминала его мощности увеличатся в 10 раз.
Разгрузить город и избавить его от заторов поможет ряд других инфраструктурных проектов, помощи в реализации которых руководство города ждет от правительства республики. В их числе – реконструкция объездной автодороги А2 и строительство продолжения проспекта Кунаева. Реализация первого проекта позволит улучшить транзит по направлению Алматы – Ташкент. По завершении второго будут соединены северная и южная части Шымкента. Еще один перспективный проект, направленный на укрепление сотрудничества с южным соседом и развитие туризма, связан со скорым появлением железнодорожного экспресса Шымкент – Ташкент.
Развитию предпринимательства в Шымкенте способствуют две успешно работающие индустриальные зоны – «Онтустик», «Тассай», а также специальная экономическая зона «Онтустик». В них уже инвестировано 58,5 млрд тенге, работают 66 предприятий, открыто 4 890 рабочих мест. До конца 2018 года планируется привлечь еще 38,3 млрд тенге инвестиций для открытия 14 предприятий, на которых найдут постоянную работу 2 047 человек. Развитие агропромышленного комплекса тоже имеется в планах местных властей. В Шымкенте предполагается строительство агроиндустриальной зоны на 136 гектарах, где разместятся торгово-логистический центр, склады, овощехранилища, автовокзал, гостиницы и бизнес-центр.
https://express-k.kz/news/na_mestakh/shymkent_zhdut_bolshie_peremeny_v_s vyazi_s_obreteniem_statusa_goroda_r espublikanskogo_znacheniya-127458
Комментарии, по рейтингу, по дате
Цитата: Даун от 24.08.2018 16:54:42
А мамбусы исчезнут?
А мамбусы исчезнут?
точно!
Цитата: Даун от 24.08.2018 16:54:42
А мамбусы исчезнут?
А мамбусы исчезнут?
Тож подумал, сперва сознание нужно менять, взгляд и отношение некоторых к городу, уважение.
едридмадрид 24.08.2018 в 17:21:41 # 691089
посешая многие аэропорты мира , могу сказать - что наш аэропорт осталсягде то в 80-х годах , пора менять строить новый современный терминал ( а вот загруженность аэропорта - это другой вопрос , рядом Ташкент с ним конкурировать тяжело)
едридмадрид 24.08.2018 в 17:25:40 # 691092
наш город - должен по крайне мере иметь запасы необходимого продовольствия ,при условии хранения в современных технологиях
и конеш можно радовать - что взялись за транспортную логистику
ну а теперь ждемс реали " нашего городка"
Реконструкция автомобильных дорог уже ведется более 2 лет и не известно, когда она закончится
Многострадальный надземный переходный переход по Тамерлановскому шоссе уже делаю больше 2 лет. Даты все переносят и переносят
Дорогу Западная Европа — Западный Китай в ЮКО до сих пор сделать не могут. Они или в заплатках(хотя новая только что сделали) или участками не доделано. Хотя в Жамбылской область уже давно весь участок дороги готов и она идеальном состоянии
Про Кунаева уже который год нам песни поют но не на см она не увеличилась
Ну лет через 40 «Құдай қаласа» их обещания сбудутся