Изобличен во взяточничестве руководитель Отдела строительства в Туркестанской области

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danilov 25 Августа 2018 в 14:32:10
Он подозревается в получении взятки от представителя ТОО в сумме 12 миллионов тенге.
"Денежные средства он получал через посредников частями за заключение договора о государственных закупках работ по строительству дополнительного корпуса средней школы в селе Акбай Сайрамского района на общую сумму 400,5 миллиона тенге", - говорится в сообщении Агентства по делам госслужбы и противодействию коррупции.
Подозреваемый задержан с поличным и взят под стражу. Проводится досудебное расследование в отношении посредников.
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