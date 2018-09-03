Назарбаев призвал уделить должное внимание Шымкенту

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danilov 03 Сентября 2018 в 11:12:44
"Шымкенту придали статус города республиканского значения. Образована новая Туркестанская область. (...) Правительству и министерствам необходимо уделить должное внимание строительству, становлению областного центра. Казахстанскому бизнесу нужно тоже принять участие в этой работе. Я тоже собираюсь там быть, разобраться. Я уверен, что в скором времени мы получим развитый новый областной центр и новую точку роста нашей экономики и бизнеса", - сообщил Назарбаев.
По его словам, перенос областного центра в Туркестан очень важен не только с социально-экономической стороны, но и для сохранения духовного наследия.
"Развитие всего густонаселенного региона зависит от эффективной организации работы нового областного центра. Поэтому правительство и администрация должны тесно работать в этом направлении. Вместе с тем состояние Шымкента не должно оставаться без внимания", - поручил Президент.
В ближайшее время, по словам Назарбаева, на рассмотрение Парламента будут внесены законопроекты, которые позволят обеспечить полноценную работу преобразованных административно-территориальных единиц. Они потребуют оперативной проработки и принятия конкретных мер, подчеркнул Президент.
https://tengrinews.kz/kazakhstan_news/nado-obratit-vnimanie-na-sostoyanie-shyimkenta-prezident-352735/
Комментарии, по рейтингу, по дате
alpha_portal 03.09.2018 в 11:30:07 # 692037
Знаки дорожные - элементарная отмазка. Повести знаки над дорогой, как положено! Как в остальных городах. Да вобще проблем до жопы. И оьязательно нужно тыкать носом в проблему чтобы исправили. Такое ощущение, что они неизвестно чем занимаются но только не насущными проблемами города.
Год подходит к концу а асфальта так и нет. Байтурсынова изуродовали и бросили. Щас дожди начнутся она опять вся провалится.
Короче. Назарбаев тут не причем, его опять провезут по избранным улицам, а весь город погряз в проблемах, которые нынешнее руководство походу не в состоянии решить. О реставрировали Таукехана, а только напротив спартака в дождь наводнение. Это типа иригацию сделали. Все через одно место. Плитка на тротуаре это реальный высер. Попробуйте под снегом по нему пройти.
Дибилизм. Город республиканского масштаба млять. Хоть бы центра города до ума довели
Дядя Нурик 03.09.2018 в 12:15:22 # 692047
Deplutat 03.09.2018 в 11:36:48 # 692039
Вы правы, заголовок не правильно передает суть послания, Данилов прочитай внимательно, пожалуйста