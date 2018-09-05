Сагадиев прокомментировал недопуск школьниц в платках на уроки

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danilov 04 Сентября 2018 в 21:23:59
Ранее появились сообщения о том, что 3 сентября учениц, пришедших в школу села Фирдоуси в платках, не впустили в здание учебного заведения. Пользователь социальной сети Facebook, представившийся братом школьницы в платке, выложил видео, на котором запечатлено, как администрация школы и люди в полицейской форме отказываются запустить десятки учениц в школу.
Представитель пресс-службы управления образования Туркестанской области подтвердил Азаттыку, что в школу села Фирдоуси с 1 сентября не впускают девочек в платках. По словам сотрудника пресс-службы, летом этого года с родителями школьниц проводились разъяснительные беседы. «Закон для всех один, мы работаем в рамках закона», - сказали в управлении образования.
Село Фирдоуси расположено в 300 километрах от Шымкента. В селе в основном живут представители таджикской диаспоры. Обучение в местной школе ведется на таджикском языке. Школьницы села Фирдоуси говорят, что носят платки «согласно национальным традициям».
Споры вокруг ношения платков в казахстанских школах ведутся с прошлого года. Чиновники от образования говорят о недопустимости ношения платков в школах, ссылаясь на приказ профильного министерства № 26 о требованиях к школьной форме, изданный в январе 2016 года. Десятки родителей, несогласных с запретом на платки и недопуском учениц на занятия, обращались в суды, однако судебные инстанции отказали в удовлетворении их исков к администрациям школ и управлениям образования.
https://rus.azattyq.org/a/29469864.html
Мамы девочек, которым запретили ходить в школу в платках, выступили против школьного правила
В селе Фирдоуси Туркестанской области около 30 женщин собрались возле местной школы, чтобы выразить протест правилу, которое запрещает их дочерям ходить на занятия в платках.
Накануне, 3 сентября, десятки учениц были отправлены домой, им запретили ходить в школу, так как на девочках были надеты платки. Кто-то из очевидцев снял этот момент на видео, и запись разлетелась по интернету.
Сегодня утром министр образования Ерлан Сагадиев прокомментировал инцидент, произошедший в школе села Фирдоуси. Он заявил, что правила для всех учеников одинаковы, и что школьная форма не предполагает платков.
А днем родители детей, которых не пустили в школу, устроили акцию протеста. Они заявили, что готовы снять платки своим младшим дочерям, но не девочкам, учащимся в старших классах. Мол, это противоречит их религии и национальным традициям.
К слову, в селе Фирдоуси подавляющее большинство населения - представители таджикской национальности.
Руководство учебного заведения на встречу к возмущенным женщинам не вышло. Журналистам педагоги ответили, что все ученики обязаны носить утвержденную министерством образования школьную форму. Исключений ни для кого делать не будут.
https://holanews.kz/view/news/26691
Комментарии, по рейтингу, по дате
Разрешат вам сегодня ходить в платках, завтра вы начнете требовать раздельное обучение девочек и мальчиков. А потом что? Законы шариата?