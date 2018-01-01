Кредиты для шымкентцев по программе «7-20-25» попросили увеличить до 20 млн тенге

Печать: Шрифт: Абв Абв Абв
danilov 05 Сентября 2018 в 16:00:20
«По информации Нацбанка, ипотечной компании "Баспана" по программе 7-20-25 по стране зарегистрировано всего лишь 1803 заявления, из них одобрены 1190, это даже не один процент от стоящих в очереди на жилье 1,5 млн и 1 млн на получение земельных участков», - говорится в депутатском запросе Дюсембинова в адрес председателя Нацбанка Данияра Акишева.
Депутат считает, что такие показатели оставляют желать лучшего.
«Здесь виноваты местные исполнительные органы и некоторые условия самой программы, несмотря на то, что в рукам местных органов находятся списки тысяч заинтересованных лиц, они не проинформировали их об этой программе. Неужели нельзя проявить инициативу в XXI веке: пригласить, обзвонить, даже если один процент примет участие?» - возмутился депутат на пленарном заседании мажилиса.
По мнению автора запроса, в некоторых регионах условия программы не соответствуют особенностям региона.
«Например, самые густонаселенные - Туркестанская область и Шымкент, здесь много многодетных семей и однокомнатные и двухкомнатные квартиры для них неприемлемы. А по условиям программы стоимость жилья ограничена 15 млн тенге. В Шымкенте на такую сумму можно приобрести только 2-комнатную», - сказал Дюсембинов.
Депутат отметил, что недавно Шымкент был объявлен мегаполисом, и спросил у главы Нацбанка, как жить в такой квартире семье с пятью детьми?
«Депутаты фракции «Ак жол» просят повысить предел по ипотечным займам по программе 7-20-25 с 15 до 20 млн учитывая республиканский статус Шымкента», - резюмировал Берик Дюсембинов.
https://www.nur.kz/1751027-kredity-dla-symkentcev-po-programme-7-20-25-poprosili-uvelicit-do-20-mln-tenge.html
Комментарии, по рейтингу, по дате