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Шымкент
В Шымкенте водитель грузовой ГАЗели сбил студентку и скрылся⠀
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danilov 06 Сентября 2018 в 09:22:24
В Шымкенте водитель ГАЗели сбил студентку дал ей 400 тенге и уехал.⠀
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На перекрестке улиц Рыскулова и Адырбекова, возле рынка Евразия, водитель ГАЗели сбил 17-летнюю студентку. Пострадавшую врачи скорой медицинской помощи отвезли в больницу, где врачи диагностировали травмы средней степени тяжести.⠀
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Но как рассказала подруга пострадавшей девушки, после наезда водитель вышел из кабины, дал девушке 400 тенге, чтобы она доехала домой, а сам уехал.⠀
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Сотрудники полиции разыскивают виновного в ДТП.⠀
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Комментарии, по рейтингу, по дате
  Viktor11 06.09.2018 в 09:27:21   # 692529
И что-то мне подсказывает, что раньше у него так проканывало
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  Даун 06.09.2018 в 09:37:37   # 692530
400 тенге
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  Лялька 06.09.2018 в 09:43:45   # 692531
Наедьте на на него и дайте ему 400тг...
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  Все мы гости 06.09.2018 в 09:46:46   # 692533
Беспредельщик.
Если на него или близких наехать, то он скорей всего выть будет и 400 тг не примет.
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  Deamos89 06.09.2018 в 10:31:48   # 692545
не оправдываю водителя, а куда смотрела студентка или как обычно уши наушниками заткнула и в телефон уткнулась
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