В Шымкенте водитель грузовой ГАЗели сбил студентку и скрылся⠀

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danilov 06 Сентября 2018 в 09:22:24
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На перекрестке улиц Рыскулова и Адырбекова, возле рынка Евразия, водитель ГАЗели сбил 17-летнюю студентку. Пострадавшую врачи скорой медицинской помощи отвезли в больницу, где врачи диагностировали травмы средней степени тяжести.⠀
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Но как рассказала подруга пострадавшей девушки, после наезда водитель вышел из кабины, дал девушке 400 тенге, чтобы она доехала домой, а сам уехал.⠀
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Сотрудники полиции разыскивают виновного в ДТП.⠀
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🗞 otyrar.kz⠀
Комментарии, по рейтингу, по дате
Все мы гости 06.09.2018 в 09:46:46 # 692533
Если на него или близких наехать, то он скорей всего выть будет и 400 тг не примет.