В селе Фирдаус Туркестанской области педагоги уговорили 160 учениц снять платки

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danilov 06 Сентября 2018 в 14:38:52
После скандала с платками в Туркестанской области администрации школы пришлось снова проводить беседы с родителями девочек. Чтобы разъяснить требования и правила, педагоги ходили по домам и разговаривали с родителями школьниц. Об этом Informburo.kz сообщила директор школы Жанар Мамырова.
Ранее в социальной сети Facebook появилось видео, на котором видно, как десятки девочек в хиджабах не могут войти в здание школы. Администрация не пускает их из-за внешнего вида. Этот скандал произошёл в селе Фирдаус Туркестанской области 1 сентября.
"После событий 1 сентября, когда девочки пытались пройти в школу в платках, из Министерства образования к нам приехала комиссия. Общими усилиями я, наши педагоги, члены комиссии, люди из местного акимата решили пойти по домам и провести разъяснительную работу с родителями школьниц. Эти старания увенчались успехом – сегодня мы посчитали, что 160 учениц сняли платки и пришли на занятия с непокрытой головой", – рассказала директор школы Жанар Мамырова.
На данный момент 56 учениц ещё не снимают платки, с их родителями до конца недели будет проведена беседа, сообщила директор школы. Отслеживать и докладывать об исполнении поручения министра образования и науки Казахстана Ерлана Сагадиева впредь будут учителя школы. Если они увидят на своих уроках девочек с платками на головах, то должны будут провести беседу и сообщить руководству, рассказала Жанар Мамырова.
Министр образования и науки Казахстана Ерлан Сагадиев между тем чётко обозначил свою позицию по сложившейся ситуации: по закону в религиозной одежде запрещено посещать школу.
В акимате Мактааральского района Туркестанской области рассказали, что такие инциденты в посёлке Фирдаус происходят каждый год. Большую часть населения в ауле составляют таджики по национальности, и в школу многие девочки ходили только в хиджабах. Всего таких девочек в религиозном одеянии насчитали около 300.
Проблема с ношением платков в школах Казахстана решаема, считает министр общественного развития РК Дархан Калетаев. По его словам, главное в этом вопросе – проводить хорошую разъяснительную работу с родителями.
https://informburo.kz/novosti/v-sele-firdaus-turkestanskoy-oblasti-pedagogi-ugovorili-160-uchenic-snyat-platki.html
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