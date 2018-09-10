До 25 миллионов тенге подняли стоимость жилья по "7-20-25" для Шымкента

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danilov 10 Сентября 2018 в 14:02:38
Согласно принятому правлением Национального Банка постановлению, предельная сумма приобретаемого жилья по программе "7-20-25" для Шымкента увеличена до 25 миллионов тенге. Ранее сумма составляла 15 миллионов тенге.
Как известно, 19 июля текущего года Шымкент обрел статус города республиканского значения. Соответствующий указ был подписан Главой государства.
"Это отличная новость для жителей Шымкента. В городе очень активно развивается отрасль жилищного строительства. Хорошо работают частные застройщики, которые на сегодняшний день строят порядка 700 тысяч квадратных метров жилья. Увеличение лимита даст дополнительную возможность жителям Шымкента улучшать свои жилищные условия, расширяться при необходимости", - сказал председатель правления Ипотечной организации "Баспана" Кайрат Алтынбеков.
Таким образом, в 5 городах и пригородных зонах страны предельная сумма приобретения жилья по программе составляет 25 миллионов тенге. Это Астана, Алматы, Актау, Атырау и Шымкент. В других регионах жилье по программе можно купить не дороже 15 миллионов тенге.
https://m.tengrinews.kz/ru/kazakhstan_news/353250
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Цитата: Джимбо от 10.09.2018 14:47:33
Доходы населения и уровень жизни нужно поднимать, а не пределы кредитов.
Доходы населения и уровень жизни нужно поднимать, а не пределы кредитов.
"Аполитично рассуждаете", уважаемый!
Чтобы "Доходы населения и уровень жизни" населения поднять нужно работать, думать, запускать производства, технологии, обучать людей и кучу всего иного... а "пределы кредитов" можно поднять, не напрягая даже ягодичную мышцу, просто - "росчерком пера"...