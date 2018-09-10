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Один из шымкентских рынков превратят в туристическую достопримечательность
По Верхнему рынку – на гольф каре или станет ли торговый центр местом притяжения туристов
по состоянию на 11 сентября, мусор и расковыренный асфальт до настоящего момента не убрали, отгородили и все, вся работа закончена, стоянок нормальных нет, названый стихийный рынок по вечерам обратно появляется, пешеходный переход отдельная тема, пусть Аким с делегацией пройдет там никого не предупредив, среди толпы народа с сумками, со всем тем благовонием который там стоит в обычные дни, а пожарные куда смотрят когда давали разрешение на строительство этих бутиков в узком туннеле???