Трехлетняя девочка в Шымкенте умерла после похода в кафе

О смерти ребенка сообщила мать девочки в Facebook Амина Отеген. По ее словам, они с дочерью 8 сентября пообедали в одном из городских кафе. На следующий день им стало плохо, открылась рвота. Женщина рассказала, что несколько раз вызывала скорую помощь, а затем сама повезла ребенка в инфекционную больницу.
«Пока оформили, пока положили, только в 19.30 сделали капельницу. В 07.00 у нее упала температура тела. До этого была только рвота. (…) Руки ноги начали холодеть, неметь. Дежурная сказала просто дать горячий чай и обложить грелками. У нее затруднилось дыхание. Вызвали реаниматолога. Увезли в реанимацию. Дальше отказ почек, отказ сердца, сердце реанимировали, во второй раз сердце не выдержало. Меня взрослую спасли, спасибо им. Ребенка нет. (…) В 22.40 она умерла, по их словам. В 00.15 мне только сообщили. Потом только дали холодное тело, исколотыми везде венами, с синими губками, и большими двумя синяками в области груди», — написала женщина на своей странице в социальных сетях.
Акимат Шымкента и администрация Шымкентской городской инфекционной больницы выразили соболезнования родным и близким семьи девочки. По данным акимата, 3-летняя девочка поступила в больницу 9 сентября в 10:55 каретой скорой помощи с жалобами на рвоту и боли в животе. Ее осмотрели врачи и определили среднюю степень состояния ребенка.
«Бабушка ребенка отказалась от госпитализации. Однако, писать расписку отказа от госпиталицазии отказалась. Повторно вызвана скорая медицинская помощь 9 сентября в 14:24, бабушкой подписан отказ от госпитализации. В тот же день в 16:55 самообращением обратились в ШГИБ, где и была госпитализирована. Диагноз при поступлении “Пищевая токсикоинфекция”. Жалобы при поступлении на рвоту до 5−6 раз в сутки, слабость, вялость, снижение аппетита», — сообщила пресс-секретарь акимата Айгерим Жумагулова.
«Данное заболевание связывали с употреблением пиццы, суши и молочного коктейля в кафе вечером 8 сентября. Одновременно заболела мать ребенка, которая получала лечение в инфекционной больнице. 10 сентября в 21:10 ребенок переведен в реанимацию в связи с ухудшением состояния. Несмотря на проведенную интенсивную ИВЛ-терапию и гемодинамическую поддержку в 22:30 отмечается остановка сердечной деятельности. Реанимационные мероприятия не дали положительного эффекта», — также сообщила Жумагулова.
Девочке выставлен диагноз «Сепсис, септицемия, молниеносное течение, тяжелой степени тяжести» с осложнениями, в том числе — отек мозга.
«В той ситуации врачи сделали все возможное, чтобы спасти ребенка, но, к сожалению, драгоценное время было упущено. В итоге отравления и общей интоксикации в течение более 24 часов ребенок погибает. Врачи не боги, к сожалению. Родственники забрали тело ребенка отказавшись от проведения патолого-анатомического вскрытия, написав расписку о неимении претензии к медицинским работникам», — подчеркнула пресс-секретарь акима Шымкента.
Начато служебное расследование случая летального исхода в городской инфекционной больнице. Результаты расследования будут сообщены дополнительно.
Врачи виноваты в большей степени не могли сразу принять щас какой то бардак творится не можем лечь уже неделю в больницу не принимают а время уходит при этом почти такие же симптомы но другое. Врачи щас не лечат они стали бюрократами чиновниками пишут бумажки и требуют другие бумажки мало того что бы получить бумажку может пройти неделя и за это время можно и не дожить до результатов анализов. Был недавно в областной не кого не принимают всех отправляют домой больные выходят вызывают скорую и опять приезжают их опять выгоняют и они опять вызывают и так не знаю сколько продолжается просто ужас творится. Видя все это уверен что врачи инфекционной себя прикрывают скорей всего выгнали и не приняли типа да фигня какая по пейте успокоительное и все пройдет.
Сразу скажу тем, кто напишет что виновата мать и бабушка, потому что отказались от госпитализации. Вы видели какой пиздец внутри нашей инфекционки творится? Оттуда люди сбегают на следующий день кто не знает ,то там.
Туда пора нашему Акиму съездить с неожиданным визитом.
Вроде обещали что не будет больше карточек и все будет в электроном виде и сразу все можно будет видеть и что толку как все было так и осталось сдаешь в одной больнице анализы они тебе их не дадут зачем то у себя оставляют даже копию не дадут сделать и не в какую базу результату не попадают что толку от всей этой системы когда она не работает. И заплатив деньги не значит что вы получите ответы или что то решится скорей всего потребуется еще больше заплатить. А анализы которые действуют 10 дней пока получишь результат и придешь на прием уже не действительны а надо попасть не к одному врачу сплошная бюрократия.
Суши и милк cocktail, это как селедка и молоко. Хотя от этого не умирают. Рыба заморская видно не первой свежести была. Надо было просто поесть лаваша с айраном. Я енти суши не ел никогда, ибо что хорошо японцу, то казаху смерть, и наоборот. Друзья корейцы от наших домашних бешпармаков частенько желудком страдают, но при подаче оного устоять от соблазна не могут. Ешьте традиционное!