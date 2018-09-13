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Шымкент
Директору школы села Фердауси угрожают расправой
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danilov 13 Сентября 2018 в 12:32:26
Об этом директор школы Жанар Мамырова рассказала журналистке Динаре Бекболаевой. Эту должность она заняла год назад. С её приходом школа запретила ученикам ездить на хлопок, открыла казахские классы, но последней каплей стало требование к девочкам соблюдать закон и носить школьную форму, сняв религиозные атрибуты в одежде. Теперь местные мужчины угрожают зарезать ее или застрелить. Жанар обратилась в полицию.


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https://www.facebook.com/bekbolaev/posts/1819556558151815
Комментарии, по рейтингу, по дате
  MишаМашкевич 13.09.2018 в 13:04:00   # 693396
Номер надо было замазать,щя и к этому придерутся.

А вообще я с ней. Хотят ходить в своих длинных одеяних, пускай ходят в других местах. Не было такого у нас в истории, чтобы девочки ходила в длинном и закрывала голову. Ваще не было.
На то пойдёт,че такие телефонами пользуются, электричеством, благами цивилизации? Если так любят историю надо полностью этим жить,а потом про нее вспоминать и призывать куда то
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