Директору школы села Фердауси угрожают расправой

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danilov 13 Сентября 2018 в 12:32:26
https://www.facebook.com/bekbolaev/posts/1819556558151815
Комментарии, по рейтингу, по дате
MишаМашкевич 13.09.2018 в 13:04:00 # 693396
А вообще я с ней. Хотят ходить в своих длинных одеяних, пускай ходят в других местах. Не было такого у нас в истории, чтобы девочки ходила в длинном и закрывала голову. Ваще не было.
На то пойдёт,че такие телефонами пользуются, электричеством, благами цивилизации? Если так любят историю надо полностью этим жить,а потом про нее вспоминать и призывать куда то