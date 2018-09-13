По факту смерти 3х летней девочки в Шымкенте проводятся проверки

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danilov 13 Сентября 2018 в 16:28:51
"В связи с отравлением и смертью ребенка в Шымкенте начата внеплановая проверка в отношении кафе "Адана". В ходе предварительной проверки на бактериологическое исследование отобраны пробы пищи, которую употребляли пострадавшие. Это пробы начинки пиде, молочно-бананового коктейля, водопроводной воды. Вместе с этим обследованы работники кафе. Дополнительно в ходе проверки было выяснено, что пострадавшие после заказали на дом пиццу и суши через Интернет. Все отобранные пробы направлены на исследование", - сообщили в Комитете охраны общественного здоровья.
Также в КООЗ сообщили, что по факту смерти ребенка совместно с Управлением здравоохранения Шымкента и Департаментом охраны общественного здоровья по Шымкенту создана комиссия с привлечением профильных независимых экспертов (детский инфекционист, анестезиологи-реаниматологи) и начата внеплановая проверка в отношении Шымкентской городской инфекционной больницы по расследованию данного факта. Результаты расследования будут сообщены дополнительно.
Ранее сообщалось, что 3-летняя девочка скончалась после похода в кафе в Шымкенте. О смерти ребенка сообщила мать девочки Амина Утегенова в Facebook. По ее словам, они с дочерью 8 сентября пообедали в одном из городских кафе. На следующий день им стало плохо, открылась рвота. Женщина рассказала, что несколько раз вызывала скорую помощь, а затем сама повезла ребенка в инфекционную больницу.
https://tengrinews.kz/events/smert-3-letney-devochki-shyimkente-zakazali-pitstsu-sushi-353510/
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