Крупный пожар в индустриальной зоне Шымкента потушен

Печать: Шрифт: Абв Абв Абв
едридмадрид 15 Сентября 2018 в 17:35:25
«В 04:20 поступило сообщение о возгорании на территории индустриальной зоны «Ордабасы». На место пожара было направлено 22 единицы техники и 85 человек личного состава. По приезде было установлено, что горит кровля 4-х этажного административного здания (здание 1980 года постройки) бывшего шинного завода. Быстрое распространение огня было обусловлено наличием резиновой прослойки в кровли. Общая площадь возгорания составила 5000 кв. м., большая часть которой пустовала, а 2000 кв.м. арендовало ТОО «РАМ» для цеха по изготовлению деревянных и пластиковых окон и дверей», - сообщил Р. Иманкулов.
По его информации, объект не проверялся, так как по критериям оценки рисков относится к незначительной. «На территории имеется негосударственная противопожарная служба, которая и сообщила о пожаре.
Локализация была достигнута в 06:34.
В 07:50 пожар полностью потушен. Жертв и пострадавших нет. Причина и ущерб устанавливаются», - дополнил Руслан Иманкулов.
https://www.inform.kz/ru/krupnyy-pozhar-v-industrial-noy-zone-shymkenta-potushen_a3392340
Комментарии, по рейтингу, по дате