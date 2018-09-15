Более 11 тысяч видеокамер установят на улицах Шымкента

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едридмадрид 15 Сентября 2018 в 17:37:58
По информации городского ДВД Шымкента, за 8 месяцев этого года выявлено около 34 тысяч правонарушений с помощью 479 камер. Одна треть из них - случаи нарушения правил дорожного движения.
Полицейские сообщают об установке камер «Сергек» в городе с более чем миллионным населением. Они окажут помощь не только в наблюдении за улицами, но и в соблюдении правил дорожного движения.
Таким образом, посредством цифровизации будет систематизирована работа полицейских, повысится уровень раскрываемости преступлений.
Автор: Айнұр Ақбаева Перевод: Сания Кутбанова
https://www.inform.kz/ru/bolee-11-tysyach-videokamer-ustanovyat-na-ulicah-shymkenta_a3392221
Комментарии, по рейтингу, по дате
Цитата: Старик60 от 15.09.2018 21:51:36
3500 камер в год. Да вы офигели. В лучшем случае 100 - 150 камер в год (на опорах). Ну если в каждом подъезде вешать ( обязать жильцов), тогда да.
3500 камер в год. Да вы офигели. В лучшем случае 100 - 150 камер в год (на опорах). Ну если в каждом подъезде вешать ( обязать жильцов), тогда да.
Вы забыли где вы живете ?
Ставят 2000 камер за три года, остальные пилят!