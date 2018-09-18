Вход

 
2 суток    Неделя   1/2месяца    Месяц    Квартал
Шымкент
5 человек пострадали в дорожно-транспортном происшествии в Шымкенте.
Печать: Шрифт: Абв Абв Абв
danilov 18 Сентября 2018 в 13:50:15
Комментарии, по рейтингу, по дате
  mitrich78 18.09.2018 в 14:09:37   # 694190
нагнали туда толпы рабочих со всего города т.к. ждут приезда 01го там ни утром ни днем ни вечером не возможно спокойно ехать их там нереально много и стригут, и красят, и сажают, и поливают. Очень редко когда выставляют знаки. Акимат щекотится.
поощрить (1) | покарать
  Маке0912 18.09.2018 в 14:49:29   # 694205
людей не жалеют.
в тележке возят как баранов.
поощрить | покарать
  Лысый 18.09.2018 в 15:03:28   # 694210
Этих рабочих байтерековцев в тракторной тележке уже несколько лет так возят. И ЖП была в курсе, но болт забили на это. Турмысовцы так же передвигаются на объекты. Надеюсь теперь их будут возить как людей.
поощрить (1) | покарать
  KAN13 18.09.2018 в 15:05:40   # 694211

" Рабочие в прицепе трактора" , это по-нашему .
поощрить (1) | покарать
  Kukaracha 18.09.2018 в 15:14:07   # 694213
Каждый день там проезжаю и не удивляюсь произошедшему, это ещё легко отделались.
Не спеша переходят дорогу с палками, стремянками и контейнерами поперёк дороги, сами успевают на обочину сойти а два метра черенка позади как будто прозрачные.
Работая на обочине не выставив перед собой знаков занимают пол полосы и опять таки черенки как прозрачные и сами как будто "сохранились" утром.
Трактора стоят без знаков и световых приборов на полосе.
Короче допрыгались.
поощрить | покарать
Добавить сообщение
Чтобы добавлять комментарии зарeгиcтрирyйтeсь