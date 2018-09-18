5 человек пострадали в дорожно-транспортном происшествии в Шымкенте.

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danilov 18 Сентября 2018 в 13:50:15
Комментарии, по рейтингу, по дате
в тележке возят как баранов.
" Рабочие в прицепе трактора" , это по-нашему .
Не спеша переходят дорогу с палками, стремянками и контейнерами поперёк дороги, сами успевают на обочину сойти а два метра черенка позади как будто прозрачные.
Работая на обочине не выставив перед собой знаков занимают пол полосы и опять таки черенки как прозрачные и сами как будто "сохранились" утром.
Трактора стоят без знаков и световых приборов на полосе.
Короче допрыгались.