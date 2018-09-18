Стали известны результаты проверок заведений питания после гибели трехлетней девочки в Шымкенте.

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danilov 18 Сентября 2018 в 16:34:36
Специалисты высеяли микроб в остатках пиццы, которую мама погибшей заказала через интернет. Смывы с ручки домашнего крана и ножа на бактерии группы кишечной палочки рода протей дали положительный результат.
"Пострадавшие вечером заказали еду через интернет (суши и пиццу – Sputnik). Мы данное заведение, которое осуществило доставку, проверили. Из отобранных пищевых продуктов в суши "Филадельфия" высеяна бактерия кишечной группы. Из смывов — четыре положительные", — рассказали Sputnik в департаменте охраны общественного здоровья Туркестанской области.
Кроме того, микроб рода протей высеян из промывных вод матери и ребенка.
Эксперты также проверили местное кафе, в котором обедала трехлетняя девочка. На бактериологическое исследование отобрали пробы начинки пиде, молочно-бананового коктейля и мяса – все они оказались "чистыми".
Однако у пяти работников пищеблока – двух поваров, помощника повара, посудомойщицы и кондитера – обнаружили золотистый стафилококк.
В департаменте отметили, что от работы отстранены 15 работников кафе и три сотрудника заведения, которые осуществляют доставку суши и пиццы. У них не оказалось медицинских книжек.
Также были составлены административные протоколы в виде штрафов.
Информацию о результатах проверки передали органам внутренних дел.
В настоящее время независимые эксперты проверяют инфекционную больницу Шымкента на качество оказанных услуг.
Ранее жительница Шымкента написала в Сети о гибели своей дочери после похода в кафе. Утром 9 сентября у матери с ребенком началась непрерывная рвота. Женщину положили во взрослое отделение инфекционной больницы, а девочку врачам спасти не удалось. Накануне в обед мама с дочерью ели в местном кафе, а на ужин заказали пиццу и суши через интернет.
Читать далее: https://ru.sputniknews.kz/regions/20180918/7269975/shymkent-devochka-sushi.html
Комментарии, по рейтингу, по дате
Цитата: строитель от 18.09.2018 17:00:29
Клоака
Клоака
MAXIMA.
Чего там только нет
alpha_portal 18.09.2018 в 18:14:06 # 694290
Недавно сестренка в какой-то столовой грибной суп поела...после пережитого говорит хорошо хоть грибы не ела...нах ты вообще там ела блеать, и еще грибной мать его суп! название не знаю...где-то на фиркне...
Цитата: alpha_portal от 18.09.2018 18:14:06
Я так понял кафе не причем? Чет размыто сказано
Я так понял кафе не причем? Чет размыто сказано
Может занесли $?
alpha_portal 18.09.2018 в 19:44:08 # 694308
Цитата: Денис222 от 18.09.2018 18:19:17
Может занесли $?
Цитата: alpha_portal от 18.09.2018 18:14:06
Я так понял кафе не причем? Чет размыто сказано
Я так понял кафе не причем? Чет размыто сказано
Может занесли $?
Ооо так без этого никуда.
А насчет нах надо хавать там так это да, но и наказывать надо, чтобы другим неповадно было.