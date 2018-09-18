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Шымкент
Стали известны результаты проверок заведений питания после гибели трехлетней девочки в Шымкенте.
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danilov 18 Сентября 2018 в 16:34:36
АСТАНА, 18 сен — Sputnik. Стали известны результаты проверок заведений питания после гибели трехлетней девочки в Шымкенте.

Специалисты высеяли микроб в остатках пиццы, которую мама погибшей заказала через интернет. Смывы с ручки домашнего крана и ножа на бактерии группы кишечной палочки рода протей дали положительный результат.

"Пострадавшие вечером заказали еду через интернет (суши и пиццу – Sputnik). Мы данное заведение, которое осуществило доставку, проверили. Из отобранных пищевых продуктов в суши "Филадельфия" высеяна бактерия кишечной группы. Из смывов — четыре положительные", — рассказали Sputnik в департаменте охраны общественного здоровья Туркестанской области.
Кроме того, микроб рода протей высеян из промывных вод матери и ребенка.

Эксперты также проверили местное кафе, в котором обедала трехлетняя девочка. На бактериологическое исследование отобрали пробы начинки пиде, молочно-бананового коктейля и мяса – все они оказались "чистыми".

Однако у пяти работников пищеблока – двух поваров, помощника повара, посудомойщицы и кондитера – обнаружили золотистый стафилококк.

В департаменте отметили, что от работы отстранены 15 работников кафе и три сотрудника заведения, которые осуществляют доставку суши и пиццы. У них не оказалось медицинских книжек.

Также были составлены административные протоколы в виде штрафов.
Информацию о результатах проверки передали органам внутренних дел.

В настоящее время независимые эксперты проверяют инфекционную больницу Шымкента на качество оказанных услуг.

Ранее жительница Шымкента написала в Сети о гибели своей дочери после похода в кафе. Утром 9 сентября у матери с ребенком началась непрерывная рвота. Женщину положили во взрослое отделение инфекционной больницы, а девочку врачам спасти не удалось. Накануне в обед мама с дочерью ели в местном кафе, а на ужин заказали пиццу и суши через интернет.

Читать далее: https://ru.sputniknews.kz/regions/20180918/7269975/shymkent-devochka-sushi.html
Комментарии, по рейтингу, по дате
  строитель 18.09.2018 в 17:00:29   # 694258
Клоака
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  Лысый 18.09.2018 в 17:06:42   # 694260
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  Viktor11 18.09.2018 в 17:42:06   # 694280
Помойки какие-то, а не кафе
Чего там только нет
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  NewYork 18.09.2018 в 17:42:25   # 694281
а у кого суши и пиццу заказывали? вот это напишите. Страна должна знать своих "героев"
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  alpha_portal 18.09.2018 в 18:14:06   # 694290
Я так понял кафе не причем? Чет размыто сказано
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  Денис222 18.09.2018 в 18:18:34   # 694293
Люди, да не жрите Вы черт знает где! Тем более детей кормить такой ху.ней! Нах надо, что то заказывать в этих шарашках...
Недавно сестренка в какой-то столовой грибной суп поела...после пережитого говорит хорошо хоть грибы не ела...нах ты вообще там ела блеать, и еще грибной мать его суп! название не знаю...где-то на фиркне...
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  Денис222 18.09.2018 в 18:19:17   # 694294
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  alpha_portal 18.09.2018 в 19:44:08   # 694308
Цитата: Денис222 от 18.09.2018 18:19:17
Цитата: alpha_portal от 18.09.2018 18:14:06
Я так понял кафе не причем? Чет размыто сказано


Может занесли $?

Ооо так без этого никуда.
А насчет нах надо хавать там так это да, но и наказывать надо, чтобы другим неповадно было.
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  divan 19.09.2018 в 03:20:11   # 694357
во всем виновата коррупция. даже если есть у работника медкнижка - он купил ее в больнице за 2000 тенге. это уже практически стандартная операция, "сделать" справку в больнице. никто не бегает по врачам, это же просто формальность для работы!
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