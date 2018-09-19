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Шымкент
Владельцы бутиков на крупном авторынке Алматы жалуются на рейдерский захват
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danilov 19 Сентября 2018 в 10:24:14
Комментарии, по рейтингу, по дате
  vvka 19.09.2018 в 11:36:28   # 694395
Владельцам бутиков нужно идти работать - там производить что-либо. Ни разу не жалко этих барыг
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  Пришелец 19.09.2018 в 11:40:09   # 694396
продала все свое имущество 65тыщ баксов и нет средств к существованию ????
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