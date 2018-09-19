Спавших в фойе театра в Шымкенте полицейских привлекут к ответственности⠀

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danilov 19 Сентября 2018 в 10:34:51
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Фотография стражей порядка, заснувших на диванах, появилась в Сети ранее.⠀
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"Зашел в театр, а там полицейское отсыпление. Прямо в фойе. Один из них, наиболее храпрый офицер, явил музыку истинного служения правопорядку. А на деле шли контртеррористические учения. Завидую террористам", - описал происходящее пользователь Facebook Ербол Жумагул.⠀
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В свою очередь, в МВД сообщили, что фотографии были изучены.⠀
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"ДВД города проводится служебное расследование, по результатам которого указанные сотрудники будут привлечены к строгой дисциплинарной ответственности. Сотрудники установлены", - сообщили в МВД.⠀
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tengrinews.kz⠀