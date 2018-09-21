Лжерабочие разобрали полотно Шымкентской детской железной дороги

Маленький вокзал давно есть.Возле зоопорка. Так и поезда Старые давно стоят.А дороги уже даже где были не соответствуют.Всё домами рядом заросло.Вот скажите мне честно ? Где бюро про противоздействию коррупции. ?Детская ЖД. Всё давно разворовали .Что они молчат ?