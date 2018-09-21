Лжерабочие разобрали полотно Шымкентской детской железной дороги

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danilov 21 Сентября 2018 в 17:26:03
Как оказалось, за время простоя неизвестные растащили уцелевшие железнодорожные рельсы.
Как говорят специалисты, всего было похищено 1200 метров стальных рельс. Таким образом городской бюджет понёс ущерб на 55 миллионов тенге. Урон мог быть значительно больше, если бы местные жители, обнаружившие отсутствие железнодорожного полотна, не обратились в полицию. Злоумышленников полицейским удалось задержать по горячим следам, а техника, на которой вывозились рельсы, была помещена на штрафную стоянку. Сейчас по факту кражи ведётся следствие.
Похитители вывезли 800 метров железнодорожного полотна. Камер наблюдений в этих местах нет, поэтому никто не видел то, как это происходило. Заметить могли только люди, живущие вдоль железной дороги.
Как рассказали бдительные горожане, злоумышленники разбирали рельсы не ночью, а средь бела дня. А чтобы не привлекать к себе особого внимания, надели жёлтые спецжилеты, закамуфлировавшись под рабочих.
Детская железная дорога была построена в 1979 году. Из-за финансовых проблем движение по ней остановилось в 2011-м. Вновь детский состав был запущен в 2015 году, но в последние годы поезд снова встал на прикол.
https://otyrar.kz/2018/09/lzherabochie-razobrali-polotno-shymkentskoj-detskoj-zheleznoj-dorogi/
Комментарии, по рейтингу, по дате
Все украдено до нас
Заметить могли только люди, живущие вдоль железной дороги.
Те люди походу заметили, что камер наблюдения в этих местах нет
А сохранить ли ДЖД или нет? Теперь ответ ясен. Демонтировать на металл .
alpha_portal 21.09.2018 в 18:47:10 # 694718
И куда они делись? На метал то не сдашь.
Цитата: alpha_portal от 21.09.2018 18:47:10
Ооо капец за рельсы насколько я помню серьезная статья.
И куда они делись? На метал то не сдашь.
Ооо капец за рельсы насколько я помню серьезная статья.
И куда они делись? На метал то не сдашь.
На тойхану куда ещо
Возле зоопорка. Так и поезда Старые давно стоят.
А дороги уже даже где были не соответствуют.
Всё домами рядом заросло.
Вот скажите мне честно ? Где бюро про противоздействию коррупции. ?
Детская ЖД. Всё давно разворовали .
Что они молчат ?
Цитата: Маке0912 от 21.09.2018 23:07:25
Маленький вокзал давно есть.
Возле зоопорка. Так и поезда Старые давно стоят.
А дороги уже даже где были не соответствуют.
Всё домами рядом заросло.
Вот скажите мне честно ? Где бюро про противоздействию коррупции. ?
Детская ЖД. Всё давно разворовали .
Что они молчат ?
Маленький вокзал давно есть.
Возле зоопорка. Так и поезда Старые давно стоят.
А дороги уже даже где были не соответствуют.
Всё домами рядом заросло.
Вот скажите мне честно ? Где бюро про противоздействию коррупции. ?
Детская ЖД. Всё давно разворовали .
Что они молчат ?
А в Шекелистане в это время наступило будущее.