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Шымкент
Первую в РК химическую кастрацию проведут в Туркестанской области
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едридмадрид 24 Сентября 2018 в 15:08:49
1 января 2018 года в закон вступил указ Президента, разрешивший химическую кастрацию педофилов в Казахстане. Первая в Казахстане химическая кастрация педофила будет проведена в Туркестанской области, передает Today.kz.

"Подготовка к проведению первой на территории республики химической кастрации идет полным ходом в Туркестанской области", – говорится в публикации.

1 января 2018 года вступил в силу указ Президента, в котором сказано, что химическая кастрация в республики разрешена. Применять ее будут ко всем педофилам, приговоренным к такому наказанию судом.

Для проведения процедур по снижению сексуального влечения из государственного бюджета было выделено 9,5 миллиона тенге. В среднем на одного пациента, которому был вынесен приговор "химическая кастрация", будет затрачиваться около 125 тысяч тенге. Данная мера наказания применима только к совершеннолетним преступникам, которые нарушили закон о половой неприкосновенности в отношении детей.

В начале сентября 2018 года сообщалось, что суд в Казахстане разрешил проведение химической кастрации одному из осужденных.

http://today.kz/news/kazahstan/2018-09-21/770208-pervuyu-v-rk-himicheskuyu-kastratsiyu-provedut-v-turkestanskoj-oblasti/
Комментарии, по рейтингу, по дате
  Sr. Leonsio 24.09.2018 в 18:43:19   # 695071
Химическая кастрация педофилов должна осуществляться путем макания хера в стакан с серной кислотой, до полного растворения.
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  arhar 24.09.2018 в 18:46:38   # 695074
Цитата: Sr. Leonsio от 24.09.2018 18:43:19
Химическая кастрация педофилов должна осуществляться путем макания хера в стакан с серной кислотой, до полного растворения.

согласен, и не беда, что при этом растворятся и ноги
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  M54 24.09.2018 в 20:43:53   # 695097
ТОПОР всему решение, могу из за бесплатно сделать.
Думаю многие отцы тоже согласятся бесплатно оказать такую услугу.
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  Поделиться 24.09.2018 в 21:24:20   # 695106
Кто этот счасливчик?
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  Alexiss 24.09.2018 в 21:40:16   # 695111
Интересно сколько выделили средств на кастрацию этих тварей
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  UgO 24.09.2018 в 21:41:39   # 695112
Если кто не знает, химическая кастрация путём введения инъекций имеет временный эффект, около 14ти дней, то есть спустя 14 дней либидо полностью восстанавливается.
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