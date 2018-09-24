Первую в РК химическую кастрацию проведут в Туркестанской области

Печать: Шрифт: Абв Абв Абв
едридмадрид 24 Сентября 2018 в 15:08:49
"Подготовка к проведению первой на территории республики химической кастрации идет полным ходом в Туркестанской области", – говорится в публикации.
1 января 2018 года вступил в силу указ Президента, в котором сказано, что химическая кастрация в республики разрешена. Применять ее будут ко всем педофилам, приговоренным к такому наказанию судом.
Для проведения процедур по снижению сексуального влечения из государственного бюджета было выделено 9,5 миллиона тенге. В среднем на одного пациента, которому был вынесен приговор "химическая кастрация", будет затрачиваться около 125 тысяч тенге. Данная мера наказания применима только к совершеннолетним преступникам, которые нарушили закон о половой неприкосновенности в отношении детей.
В начале сентября 2018 года сообщалось, что суд в Казахстане разрешил проведение химической кастрации одному из осужденных.
http://today.kz/news/kazahstan/2018-09-21/770208-pervuyu-v-rk-himicheskuyu-kastratsiyu-provedut-v-turkestanskoj-oblasti/
Комментарии, по рейтингу, по дате
Sr. Leonsio 24.09.2018 в 18:43:19 # 695071
Цитата: Sr. Leonsio от 24.09.2018 18:43:19
Химическая кастрация педофилов должна осуществляться путем макания хера в стакан с серной кислотой, до полного растворения.
Химическая кастрация педофилов должна осуществляться путем макания хера в стакан с серной кислотой, до полного растворения.
согласен, и не беда, что при этом растворятся и ноги
Думаю многие отцы тоже согласятся бесплатно оказать такую услугу.
Поделиться 24.09.2018 в 21:24:20 # 695106