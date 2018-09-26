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Шымкент
УВИДЕТЬ достопримечательности собственными глазами.
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danilov 26 Сентября 2018 в 17:05:19
Комментарии, по рейтингу, по дате
  СССР 26.09.2018 в 17:56:55   # 695464
Они реально думают что иностранцы поедут смотреть глинянные мазанки после этого?

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  Кино 26.09.2018 в 18:02:03   # 695468
Цитата: СССР от 26.09.2018 17:56:55
Они реально думают что иностранцы поедут смотреть глинянные мазанки после этого?

мои мысли читаешь, тоже хотел именно этот пример привести про европейские соборы, которые намного раньше были построены и в архитектурном плане даже близко не сравнить...
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  Софруджу 26.09.2018 в 18:08:07   # 695470
В СССР это чётко понимали. Поэтому наше бюро путешествий принимало сотни и тысячи туристов, но заманивало не Чимкентом, а Самаркандом, Бухарой, Кокандом, Алма-Атой хотя бы. А Чимкент просто включался в нитку. Это было умно!
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  GoodZone 26.09.2018 в 18:31:19   # 695476
Согласен, что с достопримечательностями архитектуры у нас не очень хорошо. Но ведь есть (точнее была, сейчас она вся в шлакбаумах и заборах, везде денег требуют) природа, прекрасные горы с неповторимыми пейзажами, экотуризм с лошадьми, юртами, кумысом, костром и гитарой, домброй или для тех кто не сильно любит ножками да по горам - кулинарный туризм - у нас очень хорошо, разнообразно и вкусно готовят. А потом можно и в Самарканд или Туркестан (если все там в порядок привести и инфраструктуру сделать)... Но вот беда - все хотят денег много и сразу, а те кто на перспективу работает, вкладывает, собирается всерьез и надолго здесь развиваться как только встает на ноги, пинают под зад и "просят по-хорошему" отдать бизнес в "надежные руки"...
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  старик 26.09.2018 в 19:27:49   # 695493
Работая в 8 школе возил англичан в Сайрамсу-кипятком писали от восторга , восхищались даже бадамским ущельем в районе "Южной".
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  sergei55 26.09.2018 в 21:16:03   # 695520
Цитата: старик от 26.09.2018 19:27:49
Работая в 8 школе возил англичан в Сайрамсу-кипятком писали от восторга , восхищались даже бадамским ущельем в районе "Южной".


бадамское ущелье очень даже красивое. особенно в районе штолен
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