УВИДЕТЬ достопримечательности собственными глазами.

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danilov 26 Сентября 2018 в 17:05:19
Комментарии, по рейтингу, по дате
Цитата: СССР от 26.09.2018 17:56:55мои мысли читаешь, тоже хотел именно этот пример привести про европейские соборы, которые намного раньше были построены и в архитектурном плане даже близко не сравнить...
Они реально думают что иностранцы поедут смотреть глинянные мазанки после этого?
Они реально думают что иностранцы поедут смотреть глинянные мазанки после этого?
Цитата: старик от 26.09.2018 19:27:49
Работая в 8 школе возил англичан в Сайрамсу-кипятком писали от восторга , восхищались даже бадамским ущельем в районе "Южной".
Работая в 8 школе возил англичан в Сайрамсу-кипятком писали от восторга , восхищались даже бадамским ущельем в районе "Южной".
бадамское ущелье очень даже красивое. особенно в районе штолен