Сотрудник ДГД Шымкента украл 288 бутылок водки во время проверки

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danilov 26 Сентября 2018 в 19:37:20
Главный специалист отдела администрирования налогов УГД по Каратаускому району Шымкента во время проверки склада с алкогольной продукцией похитил 288 бутылок алкоголя.
"Он совершил тайное хищение алкогольной продукции, в частности, водки марки TAU EXCLUSIVE. Произошло это, когда он проводил налоговую проверку и выяснял, соответствует ли алкогольная продукция акцизным маркам. По данному факту было проведено расследование по статье 361 части 2 УК РК, и приговором суда бывший главный специалист приговорен к 1 году ограничения свободы, а также лишен права занимать государственные должности на 5 лет", - сообщили в ДГД Шымкента.
Коррупционеров в своих рядах Управление внутренней безопасности ДГД Шымкента ловит не первый раз. Заявляют, что за взятку в размере 50 тысяч тенге был осужден экс-руководитель отдела "Центра приема и регистрации информации" УГД по Байдибекскому району. Он был пойман в своем кабинете, а за эту сумму обещал без проблем зарегистрировать одного гражданина в качестве индивидуального предпринимателя и в дальнейшем ему покровительствовать.
"Кроме того, этот сотрудник был оштрафован на 2,5 миллиона тенге с конфискацией имущества и пожизненно лишен права занимать должности в сфере государственных доходов. Также по решению суда по 7 миллионов тенге штрафа должны выплатить два предпринимателя за попытку дать взятку в размере 500 тысяч тенге главному специалисту Управления аудита ДГД", - рассказали в Департаменте государственных доходов Шымкента.
https://tengrinews.kz/events/sotrudnik-dgd-shyimkenta-ukral-288-butyilok-vodki-vremya-354379/amp/
Комментарии, по рейтингу, по дате
Механизм прост - выжрал водяру во время проверки .
Цитата: Zoggyla от 26.09.2018 20:42:53
ДА , ДА , ДА , они умеют . .