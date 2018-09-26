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Шымкент
Сотрудник ДГД Шымкента украл 288 бутылок водки во время проверки
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danilov 26 Сентября 2018 в 19:37:20
Сотрудник ДГД Шымкента во время налоговой проверки украл алкоголь. Об этом сообщает корреспондент Tengrinews.kz со ссылкой на ДГД Шымкента.

Главный специалист отдела администрирования налогов УГД по Каратаускому району Шымкента во время проверки склада с алкогольной продукцией похитил 288 бутылок алкоголя.

"Он совершил тайное хищение алкогольной продукции, в частности, водки марки TAU EXCLUSIVE. Произошло это, когда он проводил налоговую проверку и выяснял, соответствует ли алкогольная продукция акцизным маркам. По данному факту было проведено расследование по статье 361 части 2 УК РК, и приговором суда бывший главный специалист приговорен к 1 году ограничения свободы, а также лишен права занимать государственные должности на 5 лет", - сообщили в ДГД Шымкента.

Коррупционеров в своих рядах Управление внутренней безопасности ДГД Шымкента ловит не первый раз. Заявляют, что за взятку в размере 50 тысяч тенге был осужден экс-руководитель отдела "Центра приема и регистрации информации" УГД по Байдибекскому району. Он был пойман в своем кабинете, а за эту сумму обещал без проблем зарегистрировать одного гражданина в качестве индивидуального предпринимателя и в дальнейшем ему покровительствовать.

"Кроме того, этот сотрудник был оштрафован на 2,5 миллиона тенге с конфискацией имущества и пожизненно лишен права занимать должности в сфере государственных доходов. Также по решению суда по 7 миллионов тенге штрафа должны выплатить два предпринимателя за попытку дать взятку в размере 500 тысяч тенге главному специалисту Управления аудита ДГД", - рассказали в Департаменте государственных доходов Шымкента.

https://tengrinews.kz/events/sotrudnik-dgd-shyimkenta-ukral-288-butyilok-vodki-vremya-354379/amp/
Комментарии, по рейтингу, по дате
  Zoggyla 26.09.2018 в 19:45:07   # 695500
Тема не раскрыта. Где механизм "тайной" кражи?
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  KAN13 26.09.2018 в 20:40:31   # 695509

Механизм прост - выжрал водяру во время проверки .
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  Zoggyla 26.09.2018 в 20:42:53   # 695510
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  неаполь 26.09.2018 в 20:54:14   # 695513
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  Денис222 26.09.2018 в 20:57:11   # 695514
Что ни день, то новость о беспределе, жадности и тупизне наших чинуш...то взятка, то обман, то воровство, то еще, что-то...голимые беспредельшики
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  KAN13 26.09.2018 в 20:59:27   # 695515
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