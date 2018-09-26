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Шымкент
Суд по делу мальчика из поселка Абай начался в Шымкенте
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danilov 26 Сентября 2018 в 19:39:32
Присяжные определят вину обвиняемого по делу мальчика из поселка Абай в Туркестанской области. Об этом сообщает Tengrinews.kz со ссылкой на судью специализированного суда по уголовным делам Туркестанской области Самиддина Темиралиева.

В Шымкенте начался судебный процесс по факту изнасилования 7-летнего жителя поселка Абай Туркестанской области. Информация о насилии над школьником из села Абай появилась в Сети в середине марта. Подозреваемыми в групповом изнасиловании стали несколько старшеклассников. Эксперты из нескольких стран провели 14 исследований и спустя 5 месяцев пришли к выводу, что изнасилование действительно было. На скамье подсудимых несовершеннолетний 2002 года рождения.

"В отношении несовершеннолетнего обвиняемого проводится судебное следствие по статье 121 части 4 УК РК. Судебное заседание проводится с участием присяжных заседателей. Об этом ходатайствовала сторона подсудимого", - рассказал судья специализированного суда по уголовным делам Туркестанской области Самиддин Темиралиев.

Известно, что участвовать в процессе будут 12 присяжных. Судебный процесс будет проходить в закрытом режиме. В начале августа этого года Генеральная прокуратура сообщила о том, что следствие по делу о насилии в отношении несовершеннолетнего из поселка Абай Туркестанской области завершено. Ранее по делу проходили четверо несовершеннолетних. В отношении троих уголовное преследование было прекращено из-за того, что на момент преступления им не было 14 лет.

Нурсултан Назарбаев в ходе заседания Совета Безопасности высказывался о деле мальчика из Туркестанской области. "И не могли никого найти и доказать. Знаете почему? Потому что везде по цепочке сидели родственники. Полиция - родственники, вышестоящие органы - тоже родственники. Еще выше - тоже родственники. Все было, чтобы замять", - сказал тогда Президент Казахстана.

https://tengrinews.kz/events/sud-po-delu-malchika-iz-poselka-abay-nachalsya-v-shyimkente-354372/amp/
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  Blackadder 26.09.2018 в 20:24:56   # 695508
Quote:
"И не могли никого найти и доказать. Знаете почему? Потому что везде по цепочке сидели родственники. Полиция - родственники, вышестоящие органы - тоже родственники. Еще выше - тоже родственники. Все было, чтобы замять"


После слов Президента, наступили ли изменения?

Quote:
В отношении троих уголовное преследование было прекращено из-за того, что на момент преступления им не было 14 лет.


Не удивлюсь, что трое свежеотмазанных через несколько десятков лет станут "высокопоставленными", депутатами, директорами школ, и пр.

Назовут ли улицы их именами?

Делимся своими предположениями.

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  Свомпи 27.09.2018 в 01:14:43   # 695555
Опять суд.
Рука лицо!
Я ебал подобное правосудие.
Слепая фемида!
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