Суд по делу мальчика из поселка Абай начался в Шымкенте

"И не могли никого найти и доказать. Знаете почему? Потому что везде по цепочке сидели родственники. Полиция - родственники, вышестоящие органы - тоже родственники. Еще выше - тоже родственники. Все было, чтобы замять"

В отношении троих уголовное преследование было прекращено из-за того, что на момент преступления им не было 14 лет.