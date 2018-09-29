Назарбаев посетил ШНПЗ

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danilov 29 Сентября 2018 в 11:16:16
Напомним, Проект модернизации Шымкентского НПЗ стартовал еще в 2011 году в рамках Программы Новой Индустриализации. Мощность проекта - 6 млн.тонн нефти в год. Сумма инвестиций - 580 млрд. тенге. Проект модернизации и реконструкции Шымкентского НПЗ реализуется в два этапа. На первом этапе предприятие наладило выпуск бензина и дизельного топлива экологических классов в К4 и К5 (аналог Евро-4 и Евро-5), принятых в странах Таможенного союза. 15 августа начали выпуск высококачественной продукции заданного качества. Установка каталитического крекинга RFCC мощностью 2 миллиона тонн сырья в год спроектирована и построена по технологии американской компании UOP. До приема прямогонного мазута обеспечен стабильный прием энергоресурсов - топливного газа, электроэнергии, охлаждающей воды, воздуха КИП, азота и водяного пара, подключено энергетическое оборудование, полевые приборы, распределенная система управления технологическим процессом и противоаварийной защиты, циркуляция мазута. 28 сентября введен в эксплуатацию комплекс RFCC, который позволил увеличить глубину переработки на заводе, производство бензина и дизеля, соответствующих по качеству экологическим классам К-4 и К-5.
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Доходы от этих предприятий позволили построить бесплатное жилье, школы, больницы, дендропарк, зоопарк. Детскую железную дорогу запустили к 26 съезду КПСС и тысячи ребятишек катаются на ней в зоопарк."
Эти "ништяки" вменяли потом А. Аскарову как нецелевое использование средств.
Цитата: Skype от 29.09.2018 12:58:57
https://www.yapfiles.ru/show/2018902/8f82de9436d15842e7750885b4ae7ff6.mp4.html
https://www.yapfiles.ru/show/2018902/8f82de9436d15842e7750885b4ae7ff6.mp4.html
Цитата: КЕДЫ от 29.09.2018 13:59:55
Цитата: Skype от 29.09.2018 12:58:57
https://www.yapfiles.ru/show/2018902/8f82de9436d15842e7750885b4ae7ff6.mp4.html
https://www.yapfiles.ru/show/2018902/8f82de9436d15842e7750885b4ae7ff6.mp4.html
Quote:
aftandildo Дата публикации 28.09.2018 21:57 Ссылка на этот комментарий