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Шымкент
Назарбаев посетил ШНПЗ
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danilov 29 Сентября 2018 в 11:16:16
В ходе рабочего визита глава государства посетил ШНПЗ, где познакомился с итогами модернизации Шымкентского нефтеперерабатывающего завода. Глава государства поручил и далее наращивать объемы производства Нефтепродуктов.


Напомним, Проект модернизации Шымкентского НПЗ стартовал еще в 2011 году в рамках Программы Новой Индустриализации. Мощность проекта - 6 млн.тонн нефти в год. Сумма инвестиций - 580 млрд. тенге. Проект модернизации и реконструкции Шымкентского НПЗ реализуется в два этапа. На первом этапе предприятие наладило выпуск бензина и дизельного топлива экологических классов в К4 и К5 (аналог Евро-4 и Евро-5), принятых в странах Таможенного союза. 15 августа начали выпуск высококачественной продукции заданного качества. Установка каталитического крекинга RFCC мощностью 2 миллиона тонн сырья в год спроектирована и построена по технологии американской компании UOP. До приема прямогонного мазута обеспечен стабильный прием энергоресурсов - топливного газа, электроэнергии, охлаждающей воды, воздуха КИП, азота и водяного пара, подключено энергетическое оборудование, полевые приборы, распределенная система управления технологическим процессом и противоаварийной защиты, циркуляция мазута. 28 сентября введен в эксплуатацию комплекс RFCC, который позволил увеличить глубину переработки на заводе, производство бензина и дизеля, соответствующих по качеству экологическим классам К-4 и К-5.


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Комментарии, по рейтингу, по дате
  bolatbol 29.09.2018 в 11:38:25   # 695966
Динмухамед Ахмедович бы так сказал: "Из аэропорта сразу в другой конец города. А что же по пути не узнали как дела на заводе Прессов-автоматов, Электроаппарате, Свинцовом, Карданном, Химфарме, фабриках "Восход", "Эластик", прядильной, МЖК, ЖБИ-1 и 2, Мясокомбинат, Гидролизный, Молзавод 1 и 2, Шинный, Фосфорный, Цементный, Шиферный, ТЭЦ-1,2,3. На этих заводах и фабриках трудятся и процветают жители прекрасного южного города. Доходы от этих предприятий позволили построить бесплатное жилье, школы, больницы, дендропарк, зоопарк. Детскую железную дорогу запустили к 26 съезду КПСС и тысячи ребятишек катаются на ней в зоопарк."
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  Лысый 29.09.2018 в 11:48:57   # 695969
Quote:
Доходы от этих предприятий позволили построить бесплатное жилье, школы, больницы, дендропарк, зоопарк. Детскую железную дорогу запустили к 26 съезду КПСС и тысячи ребятишек катаются на ней в зоопарк."


Эти "ништяки" вменяли потом А. Аскарову как нецелевое использование средств.
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  Jopavogne 29.09.2018 в 12:27:00   # 695978
Всех операторов разогнали в зале
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  Skype 29.09.2018 в 12:58:57   # 695980
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  Денис222 29.09.2018 в 13:34:33   # 695982
Спасибо за вчерашние пробки! От души есть же..
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  КЕДЫ 29.09.2018 в 13:59:55   # 695983
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  Ал 29.09.2018 в 15:40:24   # 695984
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