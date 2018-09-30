Нурсултан Назарбаев не дал Габидулле Абдрахимову выступить с докладом

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едридмадрид 29 Сентября 2018 в 22:33:30
"Вчера я прилетел из Таджикистана и сразу объехал город, сегодня с утра ознакомился со всеми ведущимися работами, поэтому акиму не нужно выступать с докладом. Я сам скажу, что нужно", - сказал Нурсултан Назарбаев.
Как подчеркнул Президент, Шымкенту необходимо изменить свою модель развития и решать новые задачи. В связи с этим нужно разработать стратегию будущего Шымкента.
"Есть большая программа, связывающая конкурентоспособность стран мира с крупными городами. По мнению учёных, в будущем во всём мире развитие будет определяться в 600 городах, потому что люди, по мере развития, ищут для себя комфортное место, хотят жить в безопасности. Ищут место, где дети смогут учиться, ходить в школу, лечиться. Такое место - город. Нам большие города нужны для процветания Казахстана. Там будет и наука, и всё остальное", - отметил Нурсултан Назарбаев.
В ходе своего выступления Нурсултан Назарбаев обозначил конкретные направления развития Шымкента. Во-первых, этот город должен стать мощным экономическим центром в Центральной Азии, комфортным и привлекательным для гостей мегаполисом.
"Несмотря на то, что в близлежащем Ташкенте население в два с половиной раза больше, объём продукции на одного человека меньше, чем у нас. В Ташкенте 3 500 долларов, в Шымкенте - 5 100 долларов. Видите? В два раза больше. Мы должны разработать стратегию развития города как крупного промышленного, инновационного и торгово-логистического центра. Для этого следует развивать инженерно-транспортную инфраструктуру. Я поручаю Правительству и акимату принять комплексный план застройки города Шымкента до 2023 года", - сказал Назарбаев.
Ранее Президент Казахстана ознакомился с планами строительства жилья и социальной инфраструктуры мегаполиса и заявил, что трудолюбие шымкентцев является залогом успешного развития нового мегаполиса.
МИА "Казинформ".
Комментарии, по рейтингу, по дате
alpha_portal 30.09.2018 в 17:30:03 # 696029
Цитата: КЕДЫ от 30.09.2018 15:11:22
не понятно если честно, что он имел ввиду конкретно
не понятно если честно, что он имел ввиду конкретно
В этом и суть
Назарбаев рассказал, каким должен быть Шымкент
...
Подробнее: https://tengrinews.kz/kazakhstan_news/nazarbaev-rasskazal-kakim-doljen-byit-shyimkent-354578/
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...
Подробнее: https://tengrinews.kz/kazakhstan_news/nazarbaev-rasskazal-kakim-doljen-byit-shyimkent-354578/
Любое использование материалов допускается только при наличии гиперссылки на Tengrinews.kz
Quote:
Назарбаев отметил трудолюбие шымкентцев
...
Подробнее: https://tengrinews.kz/kazakhstan_news/nazarbaev-otmetil-trudolyubie-shyimkenttsev-354574/
Любое использование материалов допускается только при наличии гиперссылки на Tengrinews.kz
...
Подробнее: https://tengrinews.kz/kazakhstan_news/nazarbaev-otmetil-trudolyubie-shyimkenttsev-354574/
Любое использование материалов допускается только при наличии гиперссылки на Tengrinews.kz
Как подчеркнул Президент, Шымкенту необходимо изменить свою модель развития и решать новые задачи. В связи с этим нужно разработать стратегию будущего Шымкента.
Предлагаю ввести новый вид налога - на развитие Шымкента.