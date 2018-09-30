​В наркодиспансере Шымкента идет проверка: заведующая отстранена от работы, санитары уволены

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danilov 30 Сентября 2018 в 15:00:24
Напомним, 10 сентября в БСМП №2 попал пациент наркодиспасера. По словам мужчины, он возмутился отсутствием нормального места в палате:
«Сначала повздорили с санитаром, с больными из палаты, а потом зашел заведующий отделением и начал меня избивать. Ударил с начала в область глаза, потом по спине ударил. Я выгнулся, и он ударил меня в ребра. Ну и все, я загнулся с острой болью».
По словам мужчины. Помощь ему оказывать не спешили, поэтому он вызвал родных. А уже его мать посл приезда в диспансер вызвала скорую помощь.
В больнице мужчину прооперировали – удалили селезенку.
В свою очередь в управлении здравоохранения, комментируя произошедшее, заявили – мужчину избил вовсе не завотделением, а такие же пациенты наркодиспансера.
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