Назарбаев предложил проводить в Шымкенте совместные с Узбекистаном форумы

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danilov 01 Октября 2018 в 13:23:30
- Город должен развиваться системно по всем направлениям. Также необходимо наращивать международное взаимодействие. На примере межрегиональных форумов, проводимых совместно с Российской Федерацией, нужно проработать концепцию и запланировать аналогичное сотрудничество с Узбекистаном. Правительству совместно с акиматом города следует подготовить план мероприятий международного уровня, которые будут проходить в Шымкенте, – цитирует президента его официальный сайт.
В июне этого года Шымкент стал городом республиканского значения; административный центр Южно-Казахстанской области был перенесен из Шымкента в город Туркестан, а область стала называться Туркестанской.
Нурсултан Назарбаев побывал сегодня и в Туркестане, где заявил о важности укрепления финансовой стабильности области, добавив, что экономическая база региона снизилась в связи с выходом Шымкента из его состава. «Следует рассмотреть возможность создания международной торговой зоны "Центральная Азия". Это придаст импульс развитию экономики как Туркестанской области, так и всей республики. У нас имеется потенциал для увеличения товарооборота с Узбекистаном к 2020 году до пяти миллиардов долларов США в год», - сказал Назарбаев, призвав власти региона «проработать» с узбекской стороной вопрос о создании международной торговой зоны и нового международного пропускного пункта «Туркестан». В Туркестане Назарбаев подписал указы об утверждении концепции генерального плана развития нового областного центра и создании специальной экономической зоны «TURKISTAN»
Туркестанская область, самый южный регион Казахстана, граничит с Узбекистаном. Отношения Астаны и Ташкента за последние два года значительно потеплели с приходом к власти в Узбекистане президента Шавката Мирзияева, который важнейшим приоритетом внешней политики провозгласил улучшение связей с соседними государствами. 2018 год в Казахстане является Годом Узбекистана. СМИ сообщали, что 2019 год может быть объявлен Годом Казахстана в Узбекистане. Демонстрируемые Мирзияевым шаги к открытости и проводимые им реформы, как полагают некоторые наблюдатели, позволят Узбекистану в будущем усилиться и, возможно, побороться с Казахстаном за неофициальный статус регионального лидера. Некоторые эксперты высказывают мнение, что Шавкат Мирзияев становится «главной фигурой» в регионе.
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