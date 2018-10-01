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Шымкент
В Шымкенте вынесли приговор педофилу, напавшему в подъезде на мальчика
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едридмадрид 01 Октября 2018 в 21:05:46
По словам судьи Абинура Карабаева, вина 33-летнего обвиняемого полностью нашла свое подтверждение. Подозреваемый совершил действия насильственного характера в отношении мальчика, однако не успел совершить насилие. 21 сентября суд признал его виновным по статье «Насильственные действия сексуального характера» и приговорил к 15 годам лишения свободы.

Ранее сообщалось о видеоролике, в котором неизвестный мужчина пытается изнасиловать малолетнего ребенка. На кадрах видно, что инцидент произошел в одном из подъездов многоэтажки. На видео взрослый мужчина заводит малолетнего мальчика в подъезд и скрывается с ним под лестницей на первом этаже. Заметно, что под лестницей происходит борьба, похоже, что кто-то пытается вырваться, мужчина удерживает его.

Следующие кадры уже с наружной камеры видеонаблюдения. Женщина входит в подъезд, после чего на улицу торопливо выбегает мужчина, по виду похожий на того, что завел ребенка под лестницу. Женщина гонится за ним, а в подъезде мальчик подтягивает на себе шорты.

В тот же день по «горячим следам» полицейские задержали подозреваемого.

МИА «Казинформ»
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  Маке0912 01.10.2018 в 22:11:33   # 696145
Я же писал.
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