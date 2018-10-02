Старушка похвасталась не бритой 35 лет бородой

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Гость 02 Октября 2018 в 10:07:31
АСТАНА, 1 окт — Sputnik, Жансая Тауекелкызы. Светлый платок на голове, бордовое платье и белое украшение – 70-летняя Мухтабар Тораева с особой теплотой и гордостью встречает дома гостей.
Вряд ли найдется житель в многонациональном селе Турбат Казыгуртского района Туркестанской области, который бы не слышал об этой удивительной женщине.
Мухтабар Тораева стала местной знаменитостью из-за своей отличительной особенности – бороды.
В откровенном интервью корреспонденту Sputnik она рассказала о прошлом без растительности на лице и почему ни разу не захотела сбрить то, что делает ее уникальной.
Женщина унаследовала бороду по материнской линии
Мухтабар апа, как ее уважительно называют знакомые, родилась в многодетной семье. Волосы на женском лице для нее не были чем-то из ряда вон выходящим – борода росла у ее матери, бабушки по материнской линии и родной сестры.
"У меня начала расти в 34-35 лет. К этому моменту я уже была замужем, родила сына и дочь. К волосам отнеслась нормально, их было немного. Прошло время, их стало больше. А затем и усы появились", — начала свой рассказ Мухтабар.
Женщина призналась, что в округе мало кто знает ее настоящее имя, предпочитая обращение "бородатая".
"А муж гордился мной всегда. Говорил, что такой жены нет ни у кого", — вспомнила она.
Супруг Мухтабар, который пол века трудился сапожником, семь лет назад ушел в иной мир.
"Когда у меня появилась борода, он не стал смотреть на это как на что-то странное. Наоборот, говорил, что нужно ухаживать, ведь это дар Аллаха. Чего мне бояться, когда муж поддерживает? Он даже радовался, что жена стала знаменитостью", — добавила Мухтабар.
Женщина с бородой никогда не бралась за бритву
Со своей бородой Мухтабар Тораева не расстается уже на протяжении 35 лет. За эти годы она ни разу не подпустила к лицу лезвие бритвы.
В памяти у женщины отпечатался разговор на одном из ужинов во время мусульманского поста. К Мухтабар подошла пожилая женщина, которая заявила, что бороду сбривать нельзя ни в коем случае.
"Она мне сказала, что я могу заболеть, если сделаю это. Утверждала, что я особенная, а в роду у меня были верующие люди со способностями исцелять. Действительно, мой прадедушка был известным муллой и был наделен целительным даром", — вспомнила Мухтабар.
Она отметила, что не отступила от пути веры и каждый день совершает пятикратный намаз.
Сегодня длина ее бороды около 15-16 сантиметров. В последнее время начали проблескивать седины.
"Я не подкрашиваю их. Соседка шутит, мол, когда волосы покрашу, надо и бороду заодно", — сказала она.
"Одним интересно, другим страшно"
Кажется, что к любопытным и вопрошающим взглядам Мухтабар уже привыкла. Некоторые вопросы жителей о бороде доводят до слез сквозь смех.
"Сватью мою однажды спросили, не превращаюсь ли я по ночам в мужчину. Мы от души посмеялись над этим. Частенько бывают такие случаи, особенно там, где многолюдно", — добавила "бородатая женщина".
С изумлением на нее в первое время смотрели и невестки.
Мухтабар в завершении беседы сказала, что гордится бородой, которая сделала ее знаменитой.
"Часто езжу в Ташкент, там меня узнают даже сотрудники пограничного контроля. Три года назад делала операцию на глаза, честно признаюсь, боялась, что ослепну. Слава Аллаху, все прошло удачно. Ташкентский врач принял меня как свою родную маму. На границе у меня всегда интересуются состоянием здоровья, стали мне как родные. Некоторые незнакомцы даже думают, что я совершила паломничество. Мне неловко от этого, ведь состояние здоровья мне не позволяет отправиться в хадж", — рассказала она.
Бородатую женщину из Казахстана приглашали на съемки в разных странах. Из-за возраста ей пришлось отказывать журналистам, однако недавно Мухтабар удалось выступить в эфире украинской передачи. Женщина через интернет дала совет 18-летней девушке, которая стеснялась растущей бороды.
В родном селе к бородатой женщине относятся с уважением. Мухтабар ценят и нередко приглашают совершить национальные казахские обряды, к примеру, разрезать путы ребенка. Много и тех, кто просит у женщины благословения.
А вот для внуков и правнуков особенность Мухтабар стала настоящей забавой. Дети нашли себе веселое занятие: расчесывать и ухаживать за бабушкиной бородой.
https://ru.sputniknews.kz/society/20181001/7422988/boroda-zhenshchina-intervyu.html
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