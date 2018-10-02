ДТП с участием автобуса произошло в Шымкенте

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danilov 02 Октября 2018 в 17:20:40
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В результате дорожно-транспортного происшествия пострадали двое человек.⠀
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Прибывшая на место аварии скорая медицинская помощь госпитализировала одного из пострадавших, второй мужчина отделался легкими травмами и после оказания помощи был отправлен домой.⠀
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На месте происшествия работали дознаватели, которые и будут устанавливать виновного в ДТП.⠀
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По словам местных жителей, на этом участке трассы аварии происходят постоянно, а в вечернее время на аллею приходят погулять родители с детьми, поэтому было бы логично установить искусственную неровность, то есть лежачего полицейского.⠀
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otyrar.kz⠀