Вход

 
2 суток    Неделя   1/2месяца    Месяц    Квартал
Шымкент
ДТП с участием автобуса произошло в Шымкенте
Печать: Шрифт: Абв Абв Абв
danilov 02 Октября 2018 в 17:20:40
Сегодня, примерно около девяти часов утра, в микрорайоне Нурсат по улице Назарбекова столкнулся легковой автомобиль «Лада Приора» и пассажирский автобус.⠀
⠀⠀
В результате дорожно-транспортного происшествия пострадали двое человек.⠀
⠀⠀
Прибывшая на место аварии скорая медицинская помощь госпитализировала одного из пострадавших, второй мужчина отделался легкими травмами и после оказания помощи был отправлен домой.⠀
⠀⠀
На месте происшествия работали дознаватели, которые и будут устанавливать виновного в ДТП.⠀
⠀⠀
По словам местных жителей, на этом участке трассы аварии происходят постоянно, а в вечернее время на аллею приходят погулять родители с детьми, поэтому было бы логично установить искусственную неровность, то есть лежачего полицейского.⠀
⠀⠀




otyrar.kz⠀
Комментарии, по рейтингу, по дате
  старик 02.10.2018 в 18:01:15   # 696263
Полиция? Тут лежачий полицейский! Ну и что? Он очень громко матерится, когда его переезжают!
поощрить | покарать
Добавить сообщение
Чтобы добавлять комментарии зарeгиcтрирyйтeсь