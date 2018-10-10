Второй пошел. В РФ рухнул еще один автомобильный мост

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Гость 10 Октября 2018 в 16:38:39
В Дубенском районе Мордовии рухнул автомобильный мост, по которому двигался грузовик. В ходе инцидента никто не пострадал.
По информации регионального МЧС, днем 9 октября обрушился мост, который соединял села Дубенки и Ардатово. Речь идет о железобетонном мосте длиной 15 метров. К счастью, ни один из населенных пунктов не оказался отрезан, есть объездные маршруты.
По информации ведомства, мост рухнул из-за превышения допустимого для проезда веса автомобиля. В ликвидации последствий задействовано 14 человек и восемь единиц техники.
Напомним, сегодняшним утром произошло еще более крупное обрушение моста. В Приамурье переправа рухнула под тяжестью грузовика, причем обломки упали на поезд, стоявший под мостом. Водителя грузовика госпитализировали с переломами ног и закрытой черепно-мозговой травмой.
https://news.drom.ru/64237.html
Комментарии, по рейтингу, по дате
Тут тоже ненавистные Вам ватники постарались?
Цитата: Manitu от 10.10.2018 17:21:22эу вася зачем стрелу переводить? При чем тут Италия вася.
Тут тоже ненавистные Вам ватники постарались?
Тут тоже ненавистные Вам ватники постарались?
Цитата: Walter от 10.10.2018 17:42:26
Цитата: Manitu от 10.10.2018 17:21:22эу вася зачем стрелу переводить? При чем тут Италия вася.
Тут тоже ненавистные Вам ватники постарались?
Тут тоже ненавистные Вам ватники постарались?
А зачем сразу оскорблять народ? Как будто это может произойти только в одной стране и ни где больше?
Цитата: старик от 10.10.2018 18:36:54
Судя по фото сорокатонник? И что вы ждали от ТАКОГО моста?
Судя по фото сорокатонник? И что вы ждали от ТАКОГО моста?
Согласен. Этот мост не рассчитан на такие нагрузки. И не надо тут кричать - всегда ездили эти дибильные шакманы и хово и все было ок. Вот и угробили мосток. Водитель вата.