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ЧП
Второй пошел. В РФ рухнул еще один автомобильный мост
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Гость 10 Октября 2018 в 16:38:39


В Дубенском районе Мордовии рухнул автомобильный мост, по которому двигался грузовик. В ходе инцидента никто не пострадал.

По информации регионального МЧС, днем 9 октября обрушился мост, который соединял села Дубенки и Ардатово. Речь идет о железобетонном мосте длиной 15 метров. К счастью, ни один из населенных пунктов не оказался отрезан, есть объездные маршруты.

По информации ведомства, мост рухнул из-за превышения допустимого для проезда веса автомобиля. В ликвидации последствий задействовано 14 человек и восемь единиц техники.

Напомним, сегодняшним утром произошло еще более крупное обрушение моста. В Приамурье переправа рухнула под тяжестью грузовика, причем обломки упали на поезд, стоявший под мостом. Водителя грузовика госпитализировали с переломами ног и закрытой черепно-мозговой травмой. 

https://news.drom.ru/64237.html
Комментарии, по рейтингу, по дате
  Walter 10.10.2018 в 17:02:21   # 697270
Да что там за напасть такая. А? Люди страдают.
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  Даун 10.10.2018 в 17:07:07   # 697272
Ватники блин
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  Manitu 10.10.2018 в 17:21:22   # 697274
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  Walter 10.10.2018 в 17:42:26   # 697279
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  Manitu 10.10.2018 в 17:57:02   # 697280
Цитата: Walter от 10.10.2018 17:42:26
Цитата: Manitu от 10.10.2018 17:21:22
Цитата: Даун от 10.10.2018 17:07:07
Ватники блин


Тут тоже ненавистные Вам ватники постарались?
эу вася зачем стрелу переводить? При чем тут Италия вася.

А зачем сразу оскорблять народ? Как будто это может произойти только в одной стране и ни где больше?
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  старик 10.10.2018 в 18:36:54   # 697282
Судя по фото сорокатонник? И что вы ждали от ТАКОГО моста?
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  acid 10.10.2018 в 19:14:30   # 697291
Цитата: старик от 10.10.2018 18:36:54
Судя по фото сорокатонник? И что вы ждали от ТАКОГО моста?

Согласен. Этот мост не рассчитан на такие нагрузки. И не надо тут кричать - всегда ездили эти дибильные шакманы и хово и все было ок. Вот и угробили мосток. Водитель вата.
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