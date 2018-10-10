Второй пошел. В РФ рухнул еще один автомобильный мост

Цитата: Manitu от

Цитата: Даун от

Ватники блин Ватники блин



Тут тоже ненавистные Вам ватники постарались? Тут тоже ненавистные Вам ватники постарались?

эу вася зачем стрелу переводить? При чем тут Италия вася.