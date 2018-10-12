В Бельгии на земле взорвался F-16

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danilov 12 Октября 2018 в 12:30:36
По сообщению телеканала RTBF, два человека получили легкие ранения.
"Пожар возник во время работ по обслуживанию F-16. Самолет сгорел. Второй самолет получил сопутствующий ущерб", - заявило в своем коммюнике министерство обороны Бельгии.
В том же сообщении отмечается, что два техника были ранены, у них контузия. "Им была оказана помощь на месте. Начато расследование, которое проводит служба ASD (Aviation Safety Directorate)", - уточнило оборонное ведомство.
"По неустановленной причине, самолет загорелся на платформе под открытым небом. Расследование призвано определить причину инцидента, которая в данный момент еще не известна", - объяснил каналу RTBF исполняющий обязанности командующего базой во Флоренне Дидье Ди Джиованни.
Телеканал указывает на то, что самолеты F-16, поставленные бельгийской армии с 1982 по 1991 год, устарели, и правительство приступило к процессу их замены.
Вопрос о замене F16 стал одной из наиболее горячих тем бельгийских политических баталий последнего времени.
https://www.interfax.ru/world/632990
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Цитата: Deamos89 от 12.10.2018 14:19:51
банальное распиздяйство
банальное распиздяйство
Или русские хакеры/агенты ГРУ
Или русские хакеры/агенты ГРУНесомненно...хайли лайкли!