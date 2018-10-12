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В Бельгии на земле взорвался F-16
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danilov 12 Октября 2018 в 12:30:36
Москва. 11 октября. INTERFAX.RU - Истребитель-бомбардировщик F-16 был полностью разрушен в четверг во второй половине дня взрывом во время наземного обслуживания на базе ВВС во Флоренне в Бельгии.



По сообщению телеканала RTBF, два человека получили легкие ранения.

"Пожар возник во время работ по обслуживанию F-16. Самолет сгорел. Второй самолет получил сопутствующий ущерб", - заявило в своем коммюнике министерство обороны Бельгии.

В том же сообщении отмечается, что два техника были ранены, у них контузия. "Им была оказана помощь на месте. Начато расследование, которое проводит служба ASD (Aviation Safety Directorate)", - уточнило оборонное ведомство.

"По неустановленной причине, самолет загорелся на платформе под открытым небом. Расследование призвано определить причину инцидента, которая в данный момент еще не известна", - объяснил каналу RTBF исполняющий обязанности командующего базой во Флоренне Дидье Ди Джиованни.

Телеканал указывает на то, что самолеты F-16, поставленные бельгийской армии с 1982 по 1991 год, устарели, и правительство приступило к процессу их замены.

Вопрос о замене F16 стал одной из наиболее горячих тем бельгийских политических баталий последнего времени.

https://www.interfax.ru/world/632990
Комментарии, по рейтингу, по дате
  Deamos89 12.10.2018 в 14:19:51   # 697516
банальное распиздяйство
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  Hairless 12.10.2018 в 16:12:39   # 697531
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  старик 12.10.2018 в 19:17:37   # 697559
Quote:
Или русские хакеры/агенты ГРУ
Несомненно...хайли лайкли!
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  Zoggyla 12.10.2018 в 19:18:56   # 697561
Вот это "хайли лайкли" - все отношение портит!
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