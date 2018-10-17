Истребитель Су-27 разбился на американо-украинских учениях

Печать: Шрифт: Абв Абв Абв
danilov 17 Октября 2018 в 11:06:12
«Сегодня около 17:00 в районе села Уланив (между населёнными пунктами Бердичев и Хмельник) в ходе выполнения учебно-боевого полёта упал самолёт Су-27», — отмечается в заявлении.
В настоящее время проводятся поисково-спасательные мероприятия.
С 8 по 19 октября на Украине проходят масштабные боевые учения «Чистое небо-2018» (Clear Sky-2018). Личный состав ВСУ и авиация сосредоточены на аэродроме в Староконстантинове Хмельницкой области. Часть маневров проходят и на территории Винницкой области (аэродром Гавришовка).
Для участия в учениях из Калифорнии прибыли американские самолеты — истребитель четвертого поколения F-15C Eagle и транспортник C-130J Super Hercules.
http://in24.org/incidents/33411
Комментарии, по рейтингу, по дате
Украинский генштаб сообщил о гибели американского летчика при крушении Су-27 https://www.bbc.com/russian/news-45881195
16 октября 2018
...
Изначально в сообщении говорилось, что на месте аварии были обнаружены тела двух пилотов: один из них - военнослужащий вооруженных сил Украины, а второй - военнослужащий Воздушных сил Национальной гвардии США. Затем на странице появился обновленный пост, в котором гражданство и принадлежность погибших пилотов уже не уточнялись.
Официальный представитель ведомства Богдан Сеник заявил, что ведомство пока не располагает информацией о погибшем пилоте из США. Позднее военная прокуратура подтвердила, что один из пилотов был американцем, но затем тоже удалила эти сведения.
...
Ранее во вторник "Военное телевидение Украины" сообщило, что во время учений прошел условный бой между Су-27 и американским истребителем F-15, по итогам которого украинский самолет показал себя лучше.
...
16 октября 2018
...
Изначально в сообщении говорилось, что на месте аварии были обнаружены тела двух пилотов: один из них - военнослужащий вооруженных сил Украины, а второй - военнослужащий Воздушных сил Национальной гвардии США. Затем на странице появился обновленный пост, в котором гражданство и принадлежность погибших пилотов уже не уточнялись.
Официальный представитель ведомства Богдан Сеник заявил, что ведомство пока не располагает информацией о погибшем пилоте из США. Позднее военная прокуратура подтвердила, что один из пилотов был американцем, но затем тоже удалила эти сведения.
...
Ранее во вторник "Военное телевидение Украины" сообщило, что во время учений прошел условный бой между Су-27 и американским истребителем F-15, по итогам которого украинский самолет показал себя лучше.
...
Цитата: Лысый от 17.10.2018 12:28:04
Двое 200тых, украинец и амер.
Двое 200тых, украинец и амер.
"Бог шельму метит".
Нечего совать нос куда не нужно.