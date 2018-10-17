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В техникуме в Керчи прогремел взрыв: есть жертвы
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danilov 17 Октября 2018 в 16:42:08
Погибли 10 человек, еще 50 человек пострадали, сообщает Крымский республиканский центр медицины катастроф.





Первый замглавы Росгвардии Меликов назвал терактом взрыв в колледже в Керчи

МОСКВА, 17 октября. /ТАСС/. Первый заместитель главы Росгвардии Сергей Меликов заявил, что в колледже в Керчи был совершен теракт.

"Трагические события, которые произошли в Керчи, затрагивают и Росгвардию. Мы являемся участниками тех задач, которые определяет нам нормативная база. Могу сказать, что подразделения Росгвардии выполняют функционал по ликвидации последствий [этого] террористического акта", - сказал он журналистам.

Он также заявил, что в колледже в Керчи взорвалось самодельное взрывное устройство. "Причина - взрыв самодельного взрывного устройства", - сказал он.

По словам Меликова, сейчас все структуры, которые уполномочены выполнять задачи по эвакуации и помощи пострадавшим, занимаются этим.

СК: уголовное дело по факту взрыва в керченском колледже возбуждено по статье о теракте

МОСКВА, 17 октября. /ТАСС/. Следственный комитет РФ возбудил уголовно дело по статье теракт по факту взрыва в керченском политехническом колледже. Об этом сообщила ТАСС официальный представитель СК РФ Светлана Петренко.

"Следственными органами Главного следственного управления СК РФ по Республике Крым возбуждено уголовное дело по факту взрыва в одном из колледжей города Керчи по признакам преступления, предусмотренного ст. 205 УК РФ ("Террористический акт")", - сообщила Петренко.

Взрыв в Керчи: на месте происшествия найдены поражающие элементы

Комментарии, по рейтингу, по дате
  старик 17.10.2018 в 17:35:45   # 698174
Смотрел 60 минут, где после получения этой новости прозвучало, что Украина угрожала терактами в Крыму. Так российский либерал Никита Олегович завизжал, что нельзя обвинять Украину, вместе с ним запели ту же песню два украинца, так ведущие и эксперты бросились оправдываться, мол мы не обвиняем и т. д. Ну когда уже Россия усвоит уроки международных волчьих отношений: хайли лайкли. Это укромразь совершила теракт! И когда наконец Россия начнет отвечать Украине так, как она того заслуживает? Зачем на Украине Российские послы, которых там мажут говном? Ведь ясно же, что с этой властью НИ О ЧЕМ договориться невозможно! Рвать дипотношения, рвать все экономические связи,вводить экономические санкции. Хватит рассуждать о том, что это нанесет вред народу Украины, который мол не виноват . Виноват! Еще как виноват тем, что засунув языки в задницу терпит эту власть. Если бы взялись за оружие как дончане, то давно бы все было по другому.
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  строитель 17.10.2018 в 17:52:44   # 698176
«И когда наконец Россия начнет отвечать Украине так, как она того заслуживает?»

Никак не раньше окончания строительства трубы
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  андремас 17.10.2018 в 19:39:36   # 698181
ГСМ через Белоруссию с ноября прикрывают.
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  МишкаНаСевер 17.10.2018 в 20:36:32   # 698185
Цитата: старик от 17.10.2018 17:35:45
Смотрел 60 минут, где после получения этой новости прозвучало, что Украина угрожала терактами в Крыму. Так российский либерал Никита Олегович завизжал, что нельзя обвинять Украину, вместе с ним запели ту же песню два украинца, так ведущие и эксперты бросились оправдываться, мол мы не обвиняем и т. д. Ну когда уже Россия усвоит уроки международных волчьих отношений: хайли лайкли. Это укромразь совершила теракт! И когда наконец Россия начнет отвечать Украине так, как она того заслуживает? Зачем на Украине Российские послы, которых там мажут говном? Ведь ясно же, что с этой властью НИ О ЧЕМ договориться невозможно! Рвать дипотношения, рвать все экономические связи,вводить экономические санкции. Хватит рассуждать о том, что это нанесет вред народу Украины, который мол не виноват . Виноват! Еще как виноват тем, что засунув языки в задницу терпит эту власть. Если бы взялись за оружие как дончане, то давно бы все было по другому.

Они оставят за собой право на симметричный ответ, поймаю пару "агентов СБУ" и будут дальше бомбить бармалеев защищая несчастный народ Сирии
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  Маке0912 17.10.2018 в 20:58:08   # 698188
Вроде сообщили что студент 4 курса взорвал.
Этого же техникума. Потом сам застрелился.
Обиженный или псих наверное. Только выяснили по камерам слежения.
А на каналах рано обвинять стали.
Вроде хохлы не причём.

18 человек. и в основном студенты от 15-20 лет
Соболезнуем родителям и близким.
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  Ал 17.10.2018 в 21:53:57   # 698195
Quote:
Стрельба и взрыв в Керчи: что известно на данный момент https://www.bbc.com/russian/features-45892976
1 час назад
...

Quote:
Взрыв и стрельба в Керчи. Хроника https://www.bbc.com/russian/live/45890806
В колледже в Керчи произошла стрельба и сработало взрывное устройство. Известно о гибели 19 человек, счет раненым идет на десятки. По данным властей, нападение устроил студент колледжа, он покончил с собой. СКР возбудил дело о теракте, но затем переквалифицировал статью на "Убийство".
...
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