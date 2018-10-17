В техникуме в Керчи прогремел взрыв: есть жертвы

Смотрел 60 минут, где после получения этой новости прозвучало, что Украина угрожала терактами в Крыму. Так российский либерал Никита Олегович завизжал, что нельзя обвинять Украину, вместе с ним запели ту же песню два украинца, так ведущие и эксперты бросились оправдываться, мол мы не обвиняем и т. д. Ну когда уже Россия усвоит уроки международных волчьих отношений: хайли лайкли. Это укромразь совершила теракт! И когда наконец Россия начнет отвечать Украине так, как она того заслуживает? Зачем на Украине Российские послы, которых там мажут говном? Ведь ясно же, что с этой властью НИ О ЧЕМ договориться невозможно! Рвать дипотношения, рвать все экономические связи,вводить экономические санкции. Хватит рассуждать о том, что это нанесет вред народу Украины, который мол не виноват . Виноват! Еще как виноват тем, что засунув языки в задницу терпит эту власть. Если бы взялись за оружие как дончане, то давно бы все было по другому.