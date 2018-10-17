В техникуме в Керчи прогремел взрыв: есть жертвы

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danilov 17 Октября 2018 в 16:42:08
Первый замглавы Росгвардии Меликов назвал терактом взрыв в колледже в Керчи
МОСКВА, 17 октября. /ТАСС/. Первый заместитель главы Росгвардии Сергей Меликов заявил, что в колледже в Керчи был совершен теракт.
"Трагические события, которые произошли в Керчи, затрагивают и Росгвардию. Мы являемся участниками тех задач, которые определяет нам нормативная база. Могу сказать, что подразделения Росгвардии выполняют функционал по ликвидации последствий [этого] террористического акта", - сказал он журналистам.
Он также заявил, что в колледже в Керчи взорвалось самодельное взрывное устройство. "Причина - взрыв самодельного взрывного устройства", - сказал он.
По словам Меликова, сейчас все структуры, которые уполномочены выполнять задачи по эвакуации и помощи пострадавшим, занимаются этим.
СК: уголовное дело по факту взрыва в керченском колледже возбуждено по статье о теракте
МОСКВА, 17 октября. /ТАСС/. Следственный комитет РФ возбудил уголовно дело по статье теракт по факту взрыва в керченском политехническом колледже. Об этом сообщила ТАСС официальный представитель СК РФ Светлана Петренко.
"Следственными органами Главного следственного управления СК РФ по Республике Крым возбуждено уголовное дело по факту взрыва в одном из колледжей города Керчи по признакам преступления, предусмотренного ст. 205 УК РФ ("Террористический акт")", - сообщила Петренко.
Взрыв в Керчи: на месте происшествия найдены поражающие элементы
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Никак не раньше окончания строительства трубы
МишкаНаСевер 17.10.2018 в 20:36:32 # 698185
Цитата: старик от 17.10.2018 17:35:45
Смотрел 60 минут, где после получения этой новости прозвучало, что Украина угрожала терактами в Крыму. Так российский либерал Никита Олегович завизжал, что нельзя обвинять Украину, вместе с ним запели ту же песню два украинца, так ведущие и эксперты бросились оправдываться, мол мы не обвиняем и т. д. Ну когда уже Россия усвоит уроки международных волчьих отношений: хайли лайкли. Это укромразь совершила теракт! И когда наконец Россия начнет отвечать Украине так, как она того заслуживает? Зачем на Украине Российские послы, которых там мажут говном? Ведь ясно же, что с этой властью НИ О ЧЕМ договориться невозможно! Рвать дипотношения, рвать все экономические связи,вводить экономические санкции. Хватит рассуждать о том, что это нанесет вред народу Украины, который мол не виноват . Виноват! Еще как виноват тем, что засунув языки в задницу терпит эту власть. Если бы взялись за оружие как дончане, то давно бы все было по другому.
Смотрел 60 минут, где после получения этой новости прозвучало, что Украина угрожала терактами в Крыму. Так российский либерал Никита Олегович завизжал, что нельзя обвинять Украину, вместе с ним запели ту же песню два украинца, так ведущие и эксперты бросились оправдываться, мол мы не обвиняем и т. д. Ну когда уже Россия усвоит уроки международных волчьих отношений: хайли лайкли. Это укромразь совершила теракт! И когда наконец Россия начнет отвечать Украине так, как она того заслуживает? Зачем на Украине Российские послы, которых там мажут говном? Ведь ясно же, что с этой властью НИ О ЧЕМ договориться невозможно! Рвать дипотношения, рвать все экономические связи,вводить экономические санкции. Хватит рассуждать о том, что это нанесет вред народу Украины, который мол не виноват . Виноват! Еще как виноват тем, что засунув языки в задницу терпит эту власть. Если бы взялись за оружие как дончане, то давно бы все было по другому.
Они оставят за собой право на симметричный ответ, поймаю пару "агентов СБУ" и будут дальше бомбить бармалеев защищая несчастный народ Сирии
Этого же техникума. Потом сам застрелился.
Обиженный или псих наверное. Только выяснили по камерам слежения.
А на каналах рано обвинять стали.
Вроде хохлы не причём.
18 человек. и в основном студенты от 15-20 лет
Соболезнуем родителям и близким.
Стрельба и взрыв в Керчи: что известно на данный момент https://www.bbc.com/russian/features-45892976
1 час назад
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1 час назад
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Quote:
Взрыв и стрельба в Керчи. Хроника https://www.bbc.com/russian/live/45890806
В колледже в Керчи произошла стрельба и сработало взрывное устройство. Известно о гибели 19 человек, счет раненым идет на десятки. По данным властей, нападение устроил студент колледжа, он покончил с собой. СКР возбудил дело о теракте, но затем переквалифицировал статью на "Убийство".
...
В колледже в Керчи произошла стрельба и сработало взрывное устройство. Известно о гибели 19 человек, счет раненым идет на десятки. По данным властей, нападение устроил студент колледжа, он покончил с собой. СКР возбудил дело о теракте, но затем переквалифицировал статью на "Убийство".
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