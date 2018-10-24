В римском метро обрушился эскалатор. Пострадали болельщики ЦСКА [18+]

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jumanjiqz 24 Октября 2018 в 16:52:06
30 болельщиков ЦСКА пострадали при обрушении эскалатора метро в Риме Видео болельщиков российского ПФК ЦСКА пострадали при обрушении эскалатора на станции римского метро перед матчем футбольной Лиги чемпионов с итальянской "Ромой", сообщили РИА Новости в посольстве РФ в Риме.
"Нам поступила информация о 30 пострадавших, из них семерых унесли на носилках, они в тяжелом состоянии, пятеро находятся в состоянии средней тяжести, 18 вышли со станции сами, получив легкие повреждения", — сказал представитель дипмиссии.