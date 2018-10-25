Сегодня на шоссе в Лос-Анджелесе упал фашистский истребитель

В штате Калифорния, США, произошло крайне необычное ДТП. В центральный разделитель шоссе 101 врезался небольшой самолёт. Такие аварии в США не редкость. Что удивительно, так это раскрас воздушного судна. На фюзеляже и крыльях истребителя красовались немецкие кресты времён Второй мировой войны.

Как выяснилось позже, к вермахту самолёт никакого отношения не имеет. Он даже не немецкий. Это американский тренировочный T-6 Texan, раскрашенный под Fw-190A. Машина принадлежала пилотажной группе Condor Squadron, которая занимается исторической реконструкцией и воздушными представлениями.

Причины жёсткой посадки не называются, но известно, что пилот отделался лишь лёгким испугом. После приземления на отбойник он самостоятельно выбрался из кокпита.