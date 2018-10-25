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Сегодня на шоссе в Лос-Анджелесе упал фашистский истребитель
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danilov 25 Октября 2018 в 10:06:32
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  Лысый 25.10.2018 в 10:08:59   # 699168
А с чего это решили, что он фОшистский?
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  Deamos89 25.10.2018 в 10:22:03   # 699175
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  Лысый 25.10.2018 в 10:34:03   # 699178
Так эти кресты еще до фОшистов были, и после фОшистов остались. Не путайте теплое с мягким. Да и самолет не немецкий. А вполне себе американский.
https://www.fontanka.ru/2018/10/24/014/
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  Pole13 25.10.2018 в 10:34:12   # 699179
Обленился админ
Quote:
В штате Калифорния, США, произошло крайне необычное ДТП. В центральный разделитель шоссе 101 врезался небольшой самолёт. Такие аварии в США не редкость. Что удивительно, так это раскрас воздушного судна. На фюзеляже и крыльях истребителя красовались немецкие кресты времён Второй мировой войны.
Как выяснилось позже, к вермахту самолёт никакого отношения не имеет. Он даже не немецкий. Это американский тренировочный T-6 Texan, раскрашенный под Fw-190A. Машина принадлежала пилотажной группе Condor Squadron, которая занимается исторической реконструкцией и воздушными представлениями.
Причины жёсткой посадки не называются, но известно, что пилот отделался лишь лёгким испугом. После приземления на отбойник он самостоятельно выбрался из кокпита.
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  walker 25.10.2018 в 10:43:06   # 699181
И чо, фашисты не причём? А жаль. Заголовок красивый Поле13 прям испортил своей осведомленностью.
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  stasik02 25.10.2018 в 10:44:36   # 699183
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  Лысый 25.10.2018 в 10:46:47   # 699184
Quote:
Обленился админ


Да не, у него глаз "замылился", как у Рейгана в кино!

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