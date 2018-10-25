Сегодня на шоссе в Лос-Анджелесе упал фашистский истребитель

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danilov 25 Октября 2018 в 10:06:32
Комментарии, по рейтингу, по дате
Цитата: Лысый от 25.10.2018 10:08:59
А с чего это решили, что он фОшистский?
А с чего это решили, что он фОшистский?
на кресты посмотри
https://www.fontanka.ru/2018/10/24/014/
Quote:
В штате Калифорния, США, произошло крайне необычное ДТП. В центральный разделитель шоссе 101 врезался небольшой самолёт. Такие аварии в США не редкость. Что удивительно, так это раскрас воздушного судна. На фюзеляже и крыльях истребителя красовались немецкие кресты времён Второй мировой войны.
Как выяснилось позже, к вермахту самолёт никакого отношения не имеет. Он даже не немецкий. Это американский тренировочный T-6 Texan, раскрашенный под Fw-190A. Машина принадлежала пилотажной группе Condor Squadron, которая занимается исторической реконструкцией и воздушными представлениями.
Причины жёсткой посадки не называются, но известно, что пилот отделался лишь лёгким испугом. После приземления на отбойник он самостоятельно выбрался из кокпита.
Как выяснилось позже, к вермахту самолёт никакого отношения не имеет. Он даже не немецкий. Это американский тренировочный T-6 Texan, раскрашенный под Fw-190A. Машина принадлежала пилотажной группе Condor Squadron, которая занимается исторической реконструкцией и воздушными представлениями.
Причины жёсткой посадки не называются, но известно, что пилот отделался лишь лёгким испугом. После приземления на отбойник он самостоятельно выбрался из кокпита.
Цитата: Лысый от 25.10.2018 10:08:59
А с чего это решили, что он фОшистский?
А с чего это решили, что он фОшистский?
Так Ургант сказал:
Обленился админ
Да не, у него глаз "замылился", как у Рейгана в кино!