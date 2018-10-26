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В Приморье под фурой рухнул мост
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Pole13 26 Октября 2018 в 15:45:36
Инцидент произошёл сегодня в Михайловском районе, около села Осиновка, сообщают российские СМИ. По их данным, мост рухнул во время проезда по нему грузового автомобиля Volvo. При этом зажатой между фурой и конструкциями моста оказалась чёрная Mazda Demio. Сколько людей в ней находилось в этот момент, пока не известно. Машина полностью расплющена. Доступа к легковушке нет. На месте работают спасатели и местные полицейские.



Стоит отметить, что за последние годы в Приморском крае обрушились четыре моста. В этом регионе большинство сооружений построено в 50-е годы минувшего века, 139 из них признаны аварийными.

Напомним, пару недель назад в России в один день с интервалом в несколько часов в разных регионах под тяжестью грузовиков рухнули два моста.

А ранее в Италии в результате обрушения автомобильного моста погибли 20 человек.
Комментарии, по рейтингу, по дате
  Pole13 26.10.2018 в 16:53:00   # 699380
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  Pole13 26.10.2018 в 16:53:32   # 699381
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  Pole13 26.10.2018 в 16:54:09   # 699383
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  vvka 26.10.2018 в 17:25:34   # 699385
Надо всегда соблюдать дистанцию. когда двигаешься на скорости более, чем 40 км.ч.
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  lado 26.10.2018 в 17:46:20   # 699389
Единая россия! Партия стабильности! Теперь еще туда хотят своего петуха посадить, чтобы он там командовал. Надеюсь победит любая партия, кроме этих чертей.
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