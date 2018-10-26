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В Приморье под фурой рухнул мост
Pole13 26 Октября 2018 в 15:45:36
Инцидент произошёл сегодня в Михайловском районе, около села Осиновка, сообщают российские СМИ. По их данным, мост рухнул во время проезда по нему грузового автомобиля Volvo. При этом зажатой между фурой и конструкциями моста оказалась чёрная Mazda Demio. Сколько людей в ней находилось в этот момент, пока не известно. Машина полностью расплющена. Доступа к легковушке нет. На месте работают спасатели и местные полицейские.
Стоит отметить, что за последние годы в Приморском крае обрушились четыре моста. В этом регионе большинство сооружений построено в 50-е годы минувшего века, 139 из них признаны аварийными.
Напомним, пару недель назад в России в один день с интервалом в несколько часов в разных регионах под тяжестью грузовиков рухнули два моста.
А ранее в Италии в результате обрушения автомобильного моста погибли 20 человек.
Надо всегда соблюдать дистанцию. когда двигаешься на скорости более, чем 40 км.ч.
Единая россия! Партия стабильности! Теперь еще туда хотят своего петуха посадить, чтобы он там командовал. Надеюсь победит любая партия, кроме этих чертей.