Пассажирский Boeing 737 разбился после вылета из Джакарты

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danilov 29 Октября 2018 в 11:16:05
Самолет, на борту которого, по предварительным данным, находились 188 человек, пропал с радаров спустя примерно десять минут после взлета, передает газета Straits Times.
По данным издания, самолет Boeing 737, выполнявший рейс JT-610 из Джакарты в индонезийский город Панкалпинанг на острове Банка взлетел в 6.20 по местному времени (2.20 мск) и пропал в 6.33.
По данным ресурса Flightradar, отслеживающего полеты самолетов, лайнер упал в море в районе западного побережья острова Ява. Экипажи нескольких гражданских судов, находящихся данном районе, сообщили о том, что нашли обломки самолета, передает Jakarta Post.
Lion Air —крупнейшая частная авиакомпания Индонезии, выполняющая полеты в 126 аэропортов в Индонезии, Сингапуре, Вьетнаме, Малайзии и Саудовской Аравии. Портом приписки авиакомпании и ее главным транзитным хабом является международный аэропорт Сукарно Хатта в Джакарте.
Lion Air вместе со своим дочерним подразделением Wings Air внесена в список авиаперевозчиков, которым запрещены полеты в воздушном пространстве стран Евросоюза.
В апреле 2013 года Boeing 737−800 этой авиакомпании приземлился на мелководье вблизи Денпасара, разломившись на две части. Все 108 человек, находившихся на борту, выжили.
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