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Пассажир индонезийского Boeing за минуты до смерти отправил жене селфи
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danilov 31 Октября 2018 в 15:34:33
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  Максим112233 31.10.2018 в 22:06:03   # 699958
"Пассажир индонезийского Boeing за минуты до смерти отправил жене селфи"
а где это в ролике.
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