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41 человек заболел корью в Атырауской области, четверо в реанимации
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KAN13 17 Января 2019 в 11:58:52
АТЫРАУ. КАЗИНФОРМ — 41 человек заболел корью в Атырауской области, четверо из них в реанимации. Об этом передает корреспондент МИА «Казинформ».

«В настоящее время по области число заболевших корью достигло 41 человека. Количество заболевших увеличивалось всю неделю: на 8 января их было всего 11. У четверых заболевших болезнь протекает в тяжелой форме — они помещены в реанимацию. За последние два года в области не было зарегистрировано случаев заболевания корью. В 2016 году было 3 случая — как последствие вспышки в 2015 году, когда заболел 91 человек», — сообщила руководитель отдела эпидемиологического надзора за инфекционными и паразитарными заболеваниями департамента Айнагуль Сарсенгалиева.

Как отметила А. Сарсенгалиева, практически все заболевшие — не получавшие прививок дети.

Источник: Kazinform
Комментарии, по рейтингу, по дате
  Софруджу 17.01.2019 в 15:23:45   # 709295
Валяй дальше - отказывайся от прививок, от антибиотиков, зубы лечи заговором! Это бы и хорошо, с одной стороны, естественный отбор, согласно Дарвину. Но беда в том, что болезнь инфекционная. И страдают не только дебилы, от тупых генов которых хорошо бы избавить эволюцию, но их дети и другие люди. Тут выкладывали разъяснения врача - особенно опасно для взрослых. которые в детстве не переболели и в своё время не были привиты
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