41 человек заболел корью в Атырауской области, четверо в реанимации

Печать: Шрифт: Абв Абв Абв
KAN13 17 Января 2019 в 11:58:52
«В настоящее время по области число заболевших корью достигло 41 человека. Количество заболевших увеличивалось всю неделю: на 8 января их было всего 11. У четверых заболевших болезнь протекает в тяжелой форме — они помещены в реанимацию. За последние два года в области не было зарегистрировано случаев заболевания корью. В 2016 году было 3 случая — как последствие вспышки в 2015 году, когда заболел 91 человек», — сообщила руководитель отдела эпидемиологического надзора за инфекционными и паразитарными заболеваниями департамента Айнагуль Сарсенгалиева.
Как отметила А. Сарсенгалиева, практически все заболевшие — не получавшие прививок дети.
Источник: Kazinform
Комментарии, по рейтингу, по дате