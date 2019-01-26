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ЧП
После прорыва дамбы в Бразилии 200 человек числятся пропавшими без вести
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danilov 27 Января 2019 в 01:51:29
РИО-ДЕ-ЖАНЕЙРО, 25 января. /ТАСС/. Около 200 человек числятся пропавшими без вести после прорыва дамбы, сдерживающей воду с отходами металлургической промышленности, в штате Минас-Жерайс на юго-востоке Бразилии. Об этом сообщил в пятницу телеканал Globo со ссылкой на региональное подразделение пожарной охраны, которое занимается спасательными работами.

Горнодобывающая компания Vale, которой принадлежит дамба, сообщила, что в районе ЧП в момент прорыва работали ее сотрудники. Их судьба пока неизвестна.

Ранее телеканал сообщил, что четверо пострадавших в результате ЧП доставлены в больницу. В свою очередь, в министерстве здравоохранения Бразилии сообщили, что уже подготовили 150 больничных коек для местных жителей, которые могли пострадать из-за инцидента.

Президент Бразилии Жаир Болсонару в Twitter выразил сожаление в связи с произошедшим. Он сообщил, что сразу три министра направились на место ЧП. Речь идет о министре горнорудной промышленности и энергетики Бенту Коста Лиме Лейте, министре регионального развития Густаву Кануту и министре охраны окружающей среды Рикарду Салесе. Создан кризисный штаб, который координирует действия различных структур.

Похожий инцидент произошел в Бразилии в ноябре 2015 года. Тогда близ города Мариана, также расположенного в штате Минас-Жерайс, обрушились две дамбы, сдерживавшие воду с отходами металлургической промышленности. В результате инцидента оказалась затоплена территория, на которой проживали около 600 человек. В результате ЧП погибли 19 человек.

Кроме того, токсичные отходы попали в русло реки Досе, которая является основным источником пресной воды для жителей региона, а также местом рыбного промысла. Специалисты предположили, что для восстановления пострадавшей территории понадобится более 50 лет. Дилма Руссефф, занимавшая тогда пост президента республики, назвала ЧП "крупнейшим экологическим бедствием в истории страны". Наблюдатели опасаются, что нынешний инцидент также может причинить существенный ущерб окружающей среде.
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