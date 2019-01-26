После прорыва дамбы в Бразилии 200 человек числятся пропавшими без вести

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danilov 27 Января 2019 в 01:51:29
Горнодобывающая компания Vale, которой принадлежит дамба, сообщила, что в районе ЧП в момент прорыва работали ее сотрудники. Их судьба пока неизвестна.
Ранее телеканал сообщил, что четверо пострадавших в результате ЧП доставлены в больницу. В свою очередь, в министерстве здравоохранения Бразилии сообщили, что уже подготовили 150 больничных коек для местных жителей, которые могли пострадать из-за инцидента.
Президент Бразилии Жаир Болсонару в Twitter выразил сожаление в связи с произошедшим. Он сообщил, что сразу три министра направились на место ЧП. Речь идет о министре горнорудной промышленности и энергетики Бенту Коста Лиме Лейте, министре регионального развития Густаву Кануту и министре охраны окружающей среды Рикарду Салесе. Создан кризисный штаб, который координирует действия различных структур.
Похожий инцидент произошел в Бразилии в ноябре 2015 года. Тогда близ города Мариана, также расположенного в штате Минас-Жерайс, обрушились две дамбы, сдерживавшие воду с отходами металлургической промышленности. В результате инцидента оказалась затоплена территория, на которой проживали около 600 человек. В результате ЧП погибли 19 человек.
Кроме того, токсичные отходы попали в русло реки Досе, которая является основным источником пресной воды для жителей региона, а также местом рыбного промысла. Специалисты предположили, что для восстановления пострадавшей территории понадобится более 50 лет. Дилма Руссефф, занимавшая тогда пост президента республики, назвала ЧП "крупнейшим экологическим бедствием в истории страны". Наблюдатели опасаются, что нынешний инцидент также может причинить существенный ущерб окружающей среде.
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